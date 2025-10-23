24 Ekim 2025, Cuma
ABD Başkanı Trump savaşın pimini çekti: Venezuela'ya yakında kara operasyonu göreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 22:36 Güncelleme: 24.10.2025 00:09
Kartel yuvarlak masa toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "Karteller bize savaş açtı ama şimdi biz onlara savaş açıyoruz. Uyuşturucu kartelleri, Batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır" dedi. İsrail'in Batı Şeria kararına da değinen Trump, "Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Trump, ABD'nin yakın zamanda Venezuela'ya kara harekatı düzenleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'ın uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele çabaları olarak tanımladığı konuyu görüşmek üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Trump, birçok karteli "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi.

"VENEZUELA'DA BİR KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ"
Gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, 'uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle hedefine aldığı Venezeula ile yaşadıkları gerilim hakkında konuştu.

Trump yaptığı açıklamada, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, BATI ŞERİA'YA DOKUNMAYACAK"
Öte yandan Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik ilhak planına ve işgal girişimlerine ilişkin de konuştu.

ABD Başkanı, İsrail'in Batı Şeria'ya hiçbir şey yapmayacağını belirterek, "Oraya dokunamaz." dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...
Uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine karşı sert bir savaş yürüteceğiz. Karteller bize savaş açtı ama şimdi biz onlara savaş açıyoruz. Karteller'i bitireceğiz. Uyuşturucu kartelleri, Batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır. Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Venezuela teknelerini vuruyoruz. Yakın zamanda Venezuela'ya karadan müdahale edeceğiz.

