25 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump "venezuela'ya operasyon" dedi! A Haber'de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil
ABD-Venezuela arasında uyuşturucu krizi kara harekatı sinyalleri ile doruk noktasına çıkarken, dünya kamuoyunda “yeni bir savaş mı çıkıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Amerikan medyasından peş peşe açıklamalar gelirken konu A Haber ekranlarında değerlendirildi. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıkladığı kara harekatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kararın senato boyutuna ilişkin konuştu.