Trump "venezuela'ya operasyon" dedi! A Haber'de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil

ABD-Venezuela arasında uyuşturucu krizi kara harekatı sinyalleri ile doruk noktasına çıkarken, dünya kamuoyunda “yeni bir savaş mı çıkıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Amerikan medyasından peş peşe açıklamalar gelirken konu A Haber ekranlarında değerlendirildi. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıkladığı kara harekatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kararın senato boyutuna ilişkin konuştu.