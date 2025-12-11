Bakan Güler’den terör örgütlerine net mesaj: PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı

11 Aralık 2025, Perşembe
11.12.2025
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini belirterek "Suriye'deki silahı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunlu." dedi. Bakan Güler Terörsüz Türkiye süreci için de "Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı" şeklinde konuştu.

Bakan Güler Terörsüz Türkiye süreci için de "Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı." şeklinde konuştu. Güler'İn açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Bölgedeki huzur tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz.

