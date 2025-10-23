Putin'den Trump ile görüşmeye ilişkin açıklama: Rusya diyaloğa devam etmek istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmesine ilişkin "Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor. " dedi. ABD Başkanı Trump'ın görüşmeyi iptal edildiğine ilişkin sözlerine de değinen Rus lider "Trump muhtemelen görüşmenin ertelediğini söylemek istedi." şeklinde konuştu.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Rusya'ya yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemez. Yaptırımlar dostane değil.
Rusya içlerine saldırılar savaşı tırmandırır, Rusya'nın yanıtı sert olur
Ayrıntılar geliyor...