Putin'den Trump ile görüşmeye ilişkin açıklama: Rusya diyaloğa devam etmek istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 18:47 Güncelleme: 23.10.2025 18:49
Putin’den Trump ile görüşmeye ilişkin açıklama: Rusya diyaloğa devam etmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmesine ilişkin "Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor. " dedi. ABD Başkanı Trump'ın görüşmeyi iptal edildiğine ilişkin sözlerine de değinen Rus lider "Trump muhtemelen görüşmenin ertelediğini söylemek istedi." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmesine ilişkin "Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor. " dedi. ABD Başkanı Trump'ın görüşmeyi iptal edildiğine ilişkin sözlerine de değinen Rus lider "Trump muhtemelen görüşmenin ertelediğini söylemek istedi." şeklinde konuştu.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Rusya'ya yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemez. Yaptırımlar dostane değil.

Rusya içlerine saldırılar savaşı tırmandırır, Rusya'nın yanıtı sert olur

Ayrıntılar geliyor...

