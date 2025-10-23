Filistin Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakına karşı tutumundan memnun

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin dayatılmasına karşı çıkan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve Trump'ı Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakını reddeden açıklamalarını ve bu konuda İsrail'e karşı takındığı kararlı tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tutum, kendisinin İsrail'i Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etmeye zorlamasının ardından geldi." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, "Bu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın savaşın ilk gününden beri dile getirdiği bir talepti." ifadelerini kullandı. Trump'ı "Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlayabilecek önemli çabaları sürdürmeye" çağıran Ebu Rudeyne, "uluslararası ve Arap meşruiyetine ve Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada açıkladığı siyasi tutumlara bağlı" olduklarını vurguladı.