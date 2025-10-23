Beyaz Saray duyurdu! Donald Trump- Şi Cinping zirvesinin tarihi belli oldu | Ticaret savaşları sona erecek mi?

(Foto: AA)

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.

Bu kapsamda Trump, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak.

TRUMP, ABD İLE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Geçtiğimiz günlerde birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu.

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı.

Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

TARİFE SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in karşılık vermesiyle bir tarife restleşmesine dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında yaşanan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10 ve 11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9 ve 10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28 ve 29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14 ve 15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelmek üzere mutabakata varmıştı.