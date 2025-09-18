Brigitte Macron mahkemede: Kadın olduğunu kanıtlayacak

18 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 17:20
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Brigitte Macron’un kadın olduğunu ispatlamak için ABD’deki bir mahkemeye fotoğraflar ve bilimsel kanıtlar sunmayı planlıyor.

Çiftin avukatı Tom Clare, Macron ailesinin, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu iddia eden sağcı kanaat önderi Candace Owens'a karşı açtığı iftira davasında bu belgeleri sunacağını açıkladı. Owens'ın avukatları ise davanın reddedilmesi için başvuruda bulundu.

Clare, BBC'nin Fame Under Fire podcast'ine yaptığı açıklamada, Brigitte Macron'un bu iddialardan "son derece rahatsız" olduğunu, bunun da Fransa Cumhurbaşkanını ciddi şekilde yorduğunu söyledi:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron (Arşiv)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron (Arşiv)

"Onun moralini bozduğunu söylemek istemem ama ailesine yönelik böylesi bir saldırı, insanın ister istemez yükünü artırıyor. Emmanuel Macron da bundan muaf değil, çünkü nihayetinde o da bir aile babası."

"BİLİMSEL TANIKLIK SUNULACAK"

Avukat Clare, mahkemede "bilimsel nitelikte uzman tanıklıkların" ortaya konacağını belirtti. İçeriğin detaylarını şimdilik açıklamasa da, iddiaların hem genel hem de özel olarak tamamen çürütüleceğini ifade etti:

"Böylesi kanıtlar sunmak çok rahatsız edici, hele ki bunu kamuoyu önünde yapmak zor. Ama Brigitte Macron bunu göze alıyor ve gerçeği ortaya koymak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron (Arşiv)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron (Arşiv)

Clare, Brigitte Macron'un hamilelik dönemine ve çocuklarını büyütmesine dair fotoğrafların da mevcut olduğunu, bunların mahkemede delil olarak sunulacağını açıkladı.

OWENS'IN İDDİALARI VE ÖNCEKİ DAVA

Candace Owens, milyonlarca takipçisi olan muhafazakâr bir ABD'li yorumcu. Daha önce Daily Wire için çalışan Owens, uzun süredir Brigitte Macron'un "erkek doğduğu" yönündeki görüşünü sosyal medyada defalarca dile getirdi. Mart 2024'te, bu iddiayı "mesleki itibarını ortaya koyarak" savunmuştu.

Amerikalı muhafazakar yorumcu Candace Owens (Arşiv)Amerikalı muhafazakar yorumcu Candace Owens (Arşiv)

Asılsız iddialar ilk olarak 2021'de Fransız bloggerlar Amandine Roy ve Natacha Rey'in yayımladığı bir YouTube videosuyla gündeme gelmişti. Macron çifti, 2024'te Roy ve Rey'e karşı Fransa'da açtıkları iftira davasını kazanmış, ancak 2025'te temyiz mahkemesi ifade özgürlüğü gerekçesiyle kararı bozmuştu. Çift şu anda bu karara da itiraz ediyor.

OWENS'IN SAVUNMASI

Owens'ın avukatları ise davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Buna gerekçe olarak, davanın açıldığı Delaware eyaletinin Owens'ın ticari faaliyetleriyle ilgisi olmadığını ve orada dava açmanın "önemli mali ve operasyonel zorluklara" yol açacağını öne sürüyorlar.

BBC, Owens'ın avukatlarına ulaşmaya çalıştı. Owens daha önce yaptığı açıklamalarda, söylediklerinin doğru olduğuna inandığını ve "ifade özgürlüğünden daha Amerikan bir şey olamayacağını" savunmuştu.

