Brigitte Macron mahkemede: Kadın olduğunu kanıtlayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Brigitte Macron’un kadın olduğunu ispatlamak için ABD’deki bir mahkemeye fotoğraflar ve bilimsel kanıtlar sunmayı planlıyor.
Çiftin avukatı Tom Clare, Macron ailesinin, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu iddia eden sağcı kanaat önderi Candace Owens'a karşı açtığı iftira davasında bu belgeleri sunacağını açıkladı. Owens'ın avukatları ise davanın reddedilmesi için başvuruda bulundu.
Clare, BBC'nin Fame Under Fire podcast'ine yaptığı açıklamada, Brigitte Macron'un bu iddialardan "son derece rahatsız" olduğunu, bunun da Fransa Cumhurbaşkanını ciddi şekilde yorduğunu söyledi:
"Onun moralini bozduğunu söylemek istemem ama ailesine yönelik böylesi bir saldırı, insanın ister istemez yükünü artırıyor. Emmanuel Macron da bundan muaf değil, çünkü nihayetinde o da bir aile babası."
"BİLİMSEL TANIKLIK SUNULACAK"
Avukat Clare, mahkemede "bilimsel nitelikte uzman tanıklıkların" ortaya konacağını belirtti. İçeriğin detaylarını şimdilik açıklamasa da, iddiaların hem genel hem de özel olarak tamamen çürütüleceğini ifade etti:
"Böylesi kanıtlar sunmak çok rahatsız edici, hele ki bunu kamuoyu önünde yapmak zor. Ama Brigitte Macron bunu göze alıyor ve gerçeği ortaya koymak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır."
Clare, Brigitte Macron'un hamilelik dönemine ve çocuklarını büyütmesine dair fotoğrafların da mevcut olduğunu, bunların mahkemede delil olarak sunulacağını açıkladı.
OWENS'IN İDDİALARI VE ÖNCEKİ DAVA
Candace Owens, milyonlarca takipçisi olan muhafazakâr bir ABD'li yorumcu. Daha önce Daily Wire için çalışan Owens, uzun süredir Brigitte Macron'un "erkek doğduğu" yönündeki görüşünü sosyal medyada defalarca dile getirdi. Mart 2024'te, bu iddiayı "mesleki itibarını ortaya koyarak" savunmuştu.
Asılsız iddialar ilk olarak 2021'de Fransız bloggerlar Amandine Roy ve Natacha Rey'in yayımladığı bir YouTube videosuyla gündeme gelmişti. Macron çifti, 2024'te Roy ve Rey'e karşı Fransa'da açtıkları iftira davasını kazanmış, ancak 2025'te temyiz mahkemesi ifade özgürlüğü gerekçesiyle kararı bozmuştu. Çift şu anda bu karara da itiraz ediyor.
OWENS'IN SAVUNMASI
Owens'ın avukatları ise davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Buna gerekçe olarak, davanın açıldığı Delaware eyaletinin Owens'ın ticari faaliyetleriyle ilgisi olmadığını ve orada dava açmanın "önemli mali ve operasyonel zorluklara" yol açacağını öne sürüyorlar.
BBC, Owens'ın avukatlarına ulaşmaya çalıştı. Owens daha önce yaptığı açıklamalarda, söylediklerinin doğru olduğuna inandığını ve "ifade özgürlüğünden daha Amerikan bir şey olamayacağını" savunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir