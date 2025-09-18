Brigitte Macron mahkemede: Kadın olduğunu kanıtlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron (Arşiv)

"Onun moralini bozduğunu söylemek istemem ama ailesine yönelik böylesi bir saldırı, insanın ister istemez yükünü artırıyor. Emmanuel Macron da bundan muaf değil, çünkü nihayetinde o da bir aile babası."

"BİLİMSEL TANIKLIK SUNULACAK"

Avukat Clare, mahkemede "bilimsel nitelikte uzman tanıklıkların" ortaya konacağını belirtti. İçeriğin detaylarını şimdilik açıklamasa da, iddiaların hem genel hem de özel olarak tamamen çürütüleceğini ifade etti:

"Böylesi kanıtlar sunmak çok rahatsız edici, hele ki bunu kamuoyu önünde yapmak zor. Ama Brigitte Macron bunu göze alıyor ve gerçeği ortaya koymak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır."