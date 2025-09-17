BM: İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de iki günde 40 binden fazla kişi yerinden edildi

BM açıkladı: Gazze'de 2 günde 40 bin kişi yerinden edildi (AA)

Gazze'deki insan hareketlerini izleyen BM ortaklarının pazartesi ve salı günü güneye doğru yaklaşık 40 bin yerinden edilme kaydettiğini vurgulayan Dujarric, ağustos ortasından bu yana ise çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan yaklaşık 200 bin kişinin, saatlerce yürümek zorunda kalarak yer değiştirdiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM Nüfus Fonunun (UNFPA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kadınları hastane, doktor ve temiz su olmadan sokaklarda doğum yapmaya zorladığı konusunda uyardığını vurgulayarak, "UNFPA, Gazze'de 23 bin kadının gerekli bakımdan mahrum kaldığını ve her hafta yaklaşık 15 bebeğin tıbbi yardım almadan doğduğunu bildiriyor." diye konuştu.