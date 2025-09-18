İngilizlerden Trump'a 'kral' sofrası! Gazze'de ise çocuklar açlıktan ölüyor
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, resmi ziyaret kapsamında İngiltere'de ağırlandı. Trump'ın katıldığı 'kral sofrası' 48 metreden oluşurken masada 139 mum ile bin 452 çatal-bıçak kullanıldı. Ayrıca masanın hazırlanması da bir hafta sürdü. İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de ise bebekler ve çocuklar açlıktan ölüyor.
ABD Başkanı Trump İngiltere'de görkemli bir törenle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla tarafından Windsor Kalesi'nde ağırlandı.
GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Marine One helikopteriyle Windsor Kalesi'ne inen Trump çiftini, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton karşıladı. İngiltere kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla ile protokol selamlaşmasının ardından, tören alanına geçildi.
MİLLİ MARŞLAR ÇALINDI
Windsor Kalesi avlusunda Düzenlenen resmi törende Grenadier, Coldstream ve İskoç Muhafızları'nın oluşturduğu tören bandosu, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. ABD Başkanı Trump'a ziyarette, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da eşlik etti.
KRAL SOFRASI VE AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR
Tören ve ziyaretlerden sonra İngiltere'nin ABD Başkanı Trump için hazırladığı kral sofrasına geçildi. Trump'ın katıldığı 'kral sofrası' 48 metreden oluşurken masada 139 mum ile bin 452 çatal-bıçak kullanıldı. Ayrıca masanın hazırlanması da bir hafta sürdü. İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de ise bebekler ve çocuklar açlıktan ölüyor.
TANT ATIŞLARI VE BARDAK ÇINLAMALARI
Seçkin davetlilerin katıldığı kral sofrasında keyifler yerindeyken en iyi şeflerin yaptığı en iyi yemekler yenilirken 2025 yılında ABD'nin tam desteğiyle İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de ise o saatlerde açlıktan kıvranan insanlar ve bebekler yaşam mücadelesi veriyor. İsrail tankları Gazze'nin son binalarını ateşe tutarken İngilizin kral sofrasında bardaklar çınlatıldı.
A HABER'İN DUYARLILIĞI! İKİ ÇARPICI GÖRÜNTÜ
Toplumsal olaylara, vicdanları kanatan durumlara asla kayıtsız kalmayan A Haber, bu çarpıcı olayları bir görüntüde bir araya getiri. Bir yanda 48 metrelik 139 mum ile bin 452 çatal-bıçakla hazırlanan kral sofrası diğer tarafta ise bir tas çorba bir lokma ekmek için mücadele eden Gazzelilerin mücadelesi ekranlara getirildi. O anlar hem akıllara hem vicdanlara kazıldı.
"BU ÇOCUKLAR SANKİ BU DÜNYAYA AİT DEĞİLLER"
Spikerimiz Cansın Helvacı da, "Gerçekten bu iki kareyi bir araya getirmek istedik. Üzerine çok söylenecek bir söz yok çünkü iki görüntü yan yana geldiğinde her şey çok çıplak bir şekilde görünüyor. İşte tüm dünyanın aslında konuştuğu başlık geçin bu işin büyük büyük kuruluşlarını, işte ülkelerini, liderlerini, bu iki başlık, bu iki görüntü işin özeti ve sonucu. Bu çocuklar sanki bu dünyaya ait değiller. Bu çocukların sanki yaşamaya hakkı yok. Sanki değil zaten görülen de o. Soykırımın gerçekleştiği noktadan görüntüler ve ziyaretin gerçekleştiği noktadan görüntüler. Kral sofrası. 48 metreden oluşuyormuş. Trump ağırlanıyor. Bu arada bu yemeğe girerken de protesto edildi Trump. Protesto nedeni yine Gazze'de yaşananlardı. Filistin'di. Çocuklar böyle öldü. Kimisi parçalanarak öldü. Kimisi böyle açlıktan öldü." dedi.
İNGİLTERE FİLİSTİN'İ TANIYACAK
İngiliz basınına göre; Amerikan Başkanı Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından İngiliz hükümetin Filistin devletini tanıyacağı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler zirvesi yapılacak. Orada da başka ülkelerin de Filistin'i tanıyacağı ihtimali konuşuluyor. İngiliz medyasında da bu hafta Filistin devletinin resmen tanınacağı söyleniyor. Açıklamanın Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin bitmesiyle de yapılması bekleniyor.
Karar gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak. Ayrıca yine İngiliz basınının göre; Başbakan Starmer'in Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağı da yazılıp çizilmeye başlandı. Yani İngiltere tarafından bu konuya ilişkin ufak da olsa bir baskı bekleniyor.
