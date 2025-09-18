İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası! Gazze’de ise çocuklar açlıktan ölüyor

Ekran görüntüsü / A Haber

İNGİLTERE FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İngiliz basınına göre; Amerikan Başkanı Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından İngiliz hükümetin Filistin devletini tanıyacağı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler zirvesi yapılacak. Orada da başka ülkelerin de Filistin'i tanıyacağı ihtimali konuşuluyor. İngiliz medyasında da bu hafta Filistin devletinin resmen tanınacağı söyleniyor. Açıklamanın Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin bitmesiyle de yapılması bekleniyor.

Karar gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak. Ayrıca yine İngiliz basınının göre; Başbakan Starmer'in Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağı da yazılıp çizilmeye başlandı. Yani İngiltere tarafından bu konuya ilişkin ufak da olsa bir baskı bekleniyor.