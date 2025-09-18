Londra’da Filistin için tarihi gece! Ünlü isimler Gazze için sahneye çıktı: 1,5 milyon sterlin...

Londra, AA



Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese dahil çok sayıda isim de etkinlik kapsamında konuşmalar yaptı.



Albanese, İsrail'in, Filistin'de yıkmaya, öldürmeye ve toprak işgal etmeye devam ettiğini söyledi.



İsrail'in Gazze'de 20 bini çocuk 65 binden fazla insanı öldürdüğünü belirten Albanese, "Birçok kişi gerçek sayının korkunç derecede daha yüksek olduğunu söylüyor. Uzmanlar soykırım olarak tanımlıyor. Ölüm sadece bombalarla değil, susuzluk, açlık ve enfeksiyon yoluyla da gerçekleşiyor." diye konuştu.

"BUNU DEĞİŞTİRMENİN YOLU TOPLULUKTAN GEÇİYOR"



Albanese, "Değişim gelecek. Filistin özgür olacak ve biz de özgür olacağız. Hepimiz daha eşit, daha insancıl olacağız. Ama bugün, bugün pes etmek bir seçenek değil. Böyle bir lüksümüz yok. Öyleyse buradan başlayalım. Birlikte." diyerek sözlerini tamamladı.



Ünlü aktör Richard Gere ise yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçilerinin gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Gazze'de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor." şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI KURUMLARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE TEPKİ



İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, etkinlikte Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini seslendirdi.



Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona ise FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, "Rusya, Ukrayna'da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya'yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor." dedi.



Konserden elde edilen gelirler mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love aracılığıyla Gazze'deki insani yardım çalışmaları yürüten Filistinli örgütlere bağışlandı.



Öte yandan aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, konser öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu.