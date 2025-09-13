Küresel Sumud Filosu’na ait 23 teknede gecikme! Limandan kalkış ertelendi

İspanya'dan 31 Ağustos'ta kalkan ve 7 Eylül'de Gazze'ye varmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 23 teknede birtakım sebepsiz gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Henşiri, İspanya'dan 31 Ağustos'ta kalkan ve 7 Eylül'de Tunus'a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Sidi Busaid Limanından ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana gitmek isteyen Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığını belirtti.

"SEBEPSİZ GECİKMELER YAŞIYORUZ"

İspanya'dan gelen teknelerin dün itibariyle Tunus'tan Binzert kentine ulaşmalarının tamamlandığını belirten Henşiri, "İspanya'dan gelen teknelerin Tunus'a girişinde yetkililer çok kolaylık sağladı. Buna rağmen hala anlaşılmaz bir şekilde, sebepsiz gecikmeler yaşıyoruz. Sanki bir şeyler engelleniyor ama nedenini bilmiyoruz. Teknelerin neden burada bekletildiğini anlamıyoruz, açıklama bekliyoruz. Bir an önce Binzert'te bizi bekleyen teknelere katılıp Gazze'ye doğru yola çıkmak istiyoruz." dedi.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen gemilere bineceklerini ve Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Binzert'e doğru yola çıkacaklarını vurgulayan Henşiri, "Mağrip Sumud Konvoyu 23 tekneden oluşuyor, teknelerin bir kısmı burada bir kısmı da Gammart Limanı'nda (Başkent Tunus'ta). Filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20'nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn'den de katılımcılar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Herşiri, filo katılımcılarının arasında, doktorlar, sanatçılar, yazar ve kanaat önderleri olduğunu kaydetti. Basın toplantısın ardından filo katılımcıları teknelere binmeye başladı.

SUMUD FİLOSU BUGÜN YOLA ÇIKACAK

Küresel Sumud Filosu'nun Yürütme Komitesi üyelerinden Halid Bucema, filonun Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de limandan ayrılacağını duyurarak herkesi Filistin ve Tunus bayraklarıyla uğurlamaya katılmaya davet etti.

Filonun Faslı katılımcılarından Abdülhak Benkadi ise gecikmenin siyasi ya da güvenlik kaynaklı değil, lojistik ve teknik nedenlerden ortaya çıktığını açıkladı. Benkadi, "Bazı gemilerin kötü hava şartları nedeniyle İspanya'dan geç gelmesi ve diğerlerinin de acil bakım çalışmalarının yapılması bu sebepler arasında" şeklinde konuştu.

2 KEZ İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz Çarşamba günü 10 Eylül'de Tunus'tan ayrılarak Gazze'ye hareket etmeyi planlayan GSF'nin hareketi, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ertelenmişti. Filo ayrıca, 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuş, aktivislter bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Aktivistler, daha önce Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Madleen ve Hanzala isimli insani yardım gemilerinin İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durdurulmasının ardından, bu defa çevik ve engellenmesi zor onlarca gemi ile Gazze açıklarına ilerlemeyi planlıyor.

Bu yıl, uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla organize ettikleri Madleen gemisinin seferi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti.