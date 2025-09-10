Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu’na İHA saldırısı! Son durum ne?

Olay sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Mehmet Akif Turan, sahadaki son durumu şu sözlerle aktardı:

"31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'a ulaştı. Filo, yaklaşık bir saat içinde Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etmeye hazırlanıyor. İspanya'dan çıkan yaklaşık 22 gemi Tunus limanına vardı. Tunus'tan ise 17 ila 20 gemi ya da teknenin bu filoya katılarak Akdeniz açıklarında İtalya'dan gelen diğer gemilerle birleşmesi ve Gazze rotasına yönelmesi bekleniyor.

"BU TÜR SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Filoya ait iki gemiye yönelik drone saldırısı yapıldığı iddia ediliyor. Ancak bu konuda bilgi kirliliği var. Tunuslu yetkililer böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirtirken, bazı aktivistler saldırının drone ile yapıldığını savunuyor. Aktivistlerle yapılan görüşmelerde, bu tür saldırıların kendilerini durduramayacağı, aksine kararlılıklarını artırdığı dile getiriliyor. Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen aktivistler de bu limandan hareket etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Aktivistler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla tüm tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını ve geri adım atmayacaklarını açıkça ifade ediyor. Aktivistler, 'Gemilerimizde sadece gıda ürünleri var. Bu ürünler hiçbir şekilde tehdit unsuru taşımamasına rağmen İsrail tarafından tehdit ediliyoruz. Bu tehditler zaman zaman fiili saldırılara da dönüşüyor. Ancak hiçbir saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak,' diyerek kararlılıklarını vurguladılar."