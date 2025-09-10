Sumud Filosu’na ikinci İHA saldırısı! Türk aktivistler saldırı anını A Haber’e anlattı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ikinci büyük gemisi olan "Alma" gemisine dron saldırısı düzenlendi.

24 SAAT İÇERİSİNDE 2. SALDIRI

Dün sabah saatlerinde Sumud Filosu'na ait Familia Medeira isimli gemiye İHA saldırısı düzenlenmiş ve yakıt tankeri alev almıştı. Filoya ait Alma isimli gemiye yine aynı saatlerde saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı belirtilirken filodaki Türk aktivistler saldırı anını A Haber'e anlattı.

"SALDIRI SÜRPRİZ OLMADI"

Sumud Filosu'ndaki ikinci saldırıya tanıklık eden Türk aktivist: Dünkü yaşanan saldırıya benzer bir saldırıydı. Çok şükür ki şuan yaralı yok. Gece vardiyası yağptığımız sırada olay gerçekleşti. Saldırı sürpriz olmadı özellikle bizim gemimizde saldırının olmasını bekliyorduk. Özellikle ikinci en büyük gemi olmamız dolayısıyla saldırıyı bekliyorduk. Şuan pek bir bilgiye sahip değilim ama dünkü saldırıda bizi nasıl caydıramadıysa bu da caydırmayacak.

"BU TİP SALDIRILARLA BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatör Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar: Bizi bu tip saldırılarla yıldırımayacakların halk ve aktivistler gösteriyor. Gecikmeden yola çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Alma gemisine saldırı gerçekleşti. İnternetten araştırdığımız kadarıyla İsrail'e ait 4 aracın gezindiği söyleniyor.

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Türk aktivist Muhammet Fatih: Saldırının gerçekleştiği limandayız. Maalesef dünde gemimize saldırı gerçekleşmişti. Uluslararası sistemin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Onlarca ülkeden yüzlerce kişi Gazze için burada bulunuyor. Tamamen insani yardım taşıyan bir filo 2 gündür aynı saatlerde Sumud Filosu'na saldırı gerçekleşiyor. Burada Tunuslu vatandaşlar akın etmiş durumda. Üzerimizde İHA'lar uçuyor. Şuan keşif amaçlı mı yoksa saldırı amaçlı mı geziyorlar bilmiyorum. Şuan gemide nöbetteyiz. Yani ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Asla yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu tamamen insani bir eylem. Katil İsrail Gazze'ye ve filomuza saldırıyor. Maalesef gemide insanlar olmasına rağmen dronlarla saldırı gerçekleştiriyorlar. Yangın çıkaracak şekilde planlama yaparak saldırı düzenliyorlar. Gemi mürettebatı anlık müdahalede bulundu. Çok şükür ilk gelen bilgilere göre ölen ya da yaralanan yok.