Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na dron saldırısı: Gemide yangın çıktı
İspanya'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na ait Familia Medeira gemisine dronlu saldırı düzenlendi. Tunus açıklarında yaşanan olayda geminin güvertesi ve depolama alanında yangın çıkarken alevler kontrol altına alındı. Türkiye saatiyle 01.30'da meydana gelen saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada saldırının İHA ile gerçekleştiği belirtildi.
44'ten fazla ülkenin desteğiyle Akdeniz'in farklı limanlarından yola çıkan Sumud Filosu, geçtiğimiz gün İspanya'dan katılan 22 tekne ile Tunus'a ulaşmıştı.
Geçtiğimiz gün heyet tarafından yapılan açıklamayla filonun teknik ve lojistik nedenlerden dolayı hareket tarihinin yarına (10 Eylül) ertelendiğini duyurulmasının ardından filodaki Familia Medeira gemisine dron saldırısı gerçekleşti.
GEMİDE YANGIN
Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yapılan açıklamaya göre Portekiz bayraklı geminin ana güvertesinde ve güverte altı depolama alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda gemide hasar meydana geldiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.
CAN KAYBI YA DA YARALI YOK
Yapılan açıklamanın devamında gemide bulunan aktivistlerin hayatta olduğu ve yaralanan olmadığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayyum Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin'in mal varlığı nedir, hangi görevlerde bulundu?
- GSB YURT PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | GSB 450 memur alımı KPSS şart mı? Kadın/erkek kontanjan ve branş dağılımı...
- Ailede kanser öyküsü olanlar dikkat! Uzmanlar hastalık riskini azaltacak 5 tavsiyeyi paylaştı
- Muhsin Aydemir kimdir, evli miydi? İzmir İl Emniyet Müdürü Şehit Muhsin Aydemir kaç yaşındaydı, çocukları var mı?
- WhatsApp çöktü mü, yavaşladı mı? WhatsApp Web Mesajlar ve fotoğraflar neden geç gidiyor?
- Instagram erişim sorunu son dakika | Instagram’a neden giremiyorum? Akış yenilenmiyor…
- ÖZYES SONUÇ EKRANI 2025-YKS | Spor Bilimleri Özel Yetenek sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?
- Youtube çöktü mü, sorun mu var? Youtube erişim sorunu nasıl çözülür? 8 Eylül hata raporu
- DGS üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuç ekranı...
- Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...
- 4A, 4B emeklilerine yüzde 10’luk ZAM! OVP’ye göre yeni rakamlar geldi: 16.881, 19.000, 25.000 TL alana 2026 Ocak'ta…
- Hava raporu kırmızıya döndü! Sağanak ve fırtına kuvvetli geldi: İstanbul dahil çok sayıda il uyarıldı! Şemsiye ve yağmurluksuz çıkmayın