Gazze’ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu’na dron saldırısı: Gemide yangın çıktı

Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye 10 Eylül'de yola çıkacak. (AA)

GEMİDE YANGIN

Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yapılan açıklamaya göre Portekiz bayraklı geminin ana güvertesinde ve güverte altı depolama alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda gemide hasar meydana geldiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Yapılan açıklamanın devamında gemide bulunan aktivistlerin hayatta olduğu ve yaralanan olmadığı belirtildi.