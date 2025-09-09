Gazze’ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu’na dron saldırısı: Gemide yangın çıktı

09 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 03:41 Güncelleme: 09.09.2025 04:13
İspanya'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na ait Familia Medeira gemisine dronlu saldırı düzenlendi. Tunus açıklarında yaşanan olayda geminin güvertesi ve depolama alanında yangın çıkarken alevler kontrol altına alındı. Türkiye saatiyle 01.30'da meydana gelen saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada saldırının İHA ile gerçekleştiği belirtildi.

44'ten fazla ülkenin desteğiyle Akdeniz'in farklı limanlarından yola çıkan Sumud Filosu, geçtiğimiz gün İspanya'dan katılan 22 tekne ile Tunus'a ulaşmıştı.

Geçtiğimiz gün heyet tarafından yapılan açıklamayla filonun teknik ve lojistik nedenlerden dolayı hareket tarihinin yarına (10 Eylül) ertelendiğini duyurulmasının ardından filodaki Familia Medeira gemisine dron saldırısı gerçekleşti.

Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye 10 Eylül'de yola çıkacak. (AA) Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye 10 Eylül'de yola çıkacak. (AA)

GEMİDE YANGIN

Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yapılan açıklamaya göre Portekiz bayraklı geminin ana güvertesinde ve güverte altı depolama alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda gemide hasar meydana geldiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Yapılan açıklamanın devamında gemide bulunan aktivistlerin hayatta olduğu ve yaralanan olmadığı belirtildi.

