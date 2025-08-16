Gözler Trump-Zelenskiy görüşmesinde! "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" masada olacak
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta Washington'da yapılacak. Görüşmede ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki 'toprak değişimi' konusunun da ele alınması bekleniyor. New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Trump'ın bu telefon görüşmelerinde 'Ukrayna'ya güvenlik garantileri' verilmesi konusunu da gündeme getirdiği ve hem Zelenskiy'nin hem de Avrupalı liderlerin buna sıcak baktığı belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Trump'ın bu telefon görüşmelerinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" verilmesi konusunu da gündeme getirdiği ve hem Zelenskiy'nin hem de Avrupalı liderlerin buna sıcak baktığı belirtildi.
Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Kiev'e güvenlik garantileri verilmesine karşı çıkmadığı ancak bu garantilerin NATO şemsiyesi altında olmasını istemediği, ABD askerlerinin rol almasına ise itiraz etmediği iddiasına da yer verildi.
Öte yandan Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşması sürecinde iki ülke arasında başta Donbas bölgesi olmak üzere toprak değişimi konusunu da gündeme getirdiği kaydedildi.
Ancak toprak değişimi konusunda hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı liderlerin, Rusların kontrolündeki yerlerin Putin'e verilmesi fikrine karşı çıktıkları aktarıldı.
PUTİN, UKRAYNA'DA RUSÇA'NIN YENİDEN RESMİ DİL OLMASINI TALEP EDİYOR
Diğer yandan, NYT'nin haberine göre, Putin'in Trump'tan Ukrayna'da Rusça'nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri'nin güvenliğinin garanti edilmesini talep ettiği iddiası da yer aldı.
ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
Zelenskiy, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.
Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.
ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.
