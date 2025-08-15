Tarihi Trump Putin zirvesi sona erdi | Liderler ne dedi? İşte ilk açıklamalar...

10:32 15 Ağustos 2025

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından verilen ilgiye göre görüşmeler iki liderin baş başa görüşmesiyle başlayacak ve ardından her iki taraftan da beşer temsilcinin katılımıyla heyetler arası toplantılar yapılacak.

Rus heyetinde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev bulunuyor. ABD heyeti ise net olarak açıklanmadı.

KRİTİK GÖRÜŞMEYE "SATRANÇ" BENZETMESİ

Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, toplantının başarısız olma olasılığını yüzde 25 olarak değerlendirdi. Zirvenin temel hedefinin, Zelenskiy'nin de yer alacağı ikinci bir görüşme düzenleyerek bir uzlaşmaya varmak olduğunu belirten Trump, süreci "bir satranç hamlesine" benzetti ve 'sınırlar ile topraklar üzerine bir takasın' söz konusu olabileceğini savundu..

TRUMP'TAN GÖZDAĞI: "PUTİN'İN KARŞILAŞTIĞI EN ZORLU KİŞİYİM"

Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda, Putin ile Zelenskiy arasında gerçekleşebilecek bir toplantıya Avrupalı liderleri davet edebileceğini ifade eden Trump, Putin'in anlaşmaya istekli olduğunu iddia etti. Ayrıca Trump, Putin'in görüşmeye katılma kararında "yaptırım baskısının" etkili olduğunu öne sürdü ve "Putin, benim karşılaştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor" dedi. Öte yandan, ABD'ye gitmeden önce Rus yetkililerle bir araya gelen Putin, "ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözme ve Avrupa ile dünyada kalıcı barış koşullarını oluşturma konusunda enerjik bir çaba gösterdiğini" vurguladı. Putin, ayrıca bu çabaların bir sonraki aşamada stratejik saldırı silahlarının kontrolüne yönelik anlaşmalarla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

RUSYA ALASKA'YI ABD'YE NE KADARA SATTI?

Alaska, 1732'de Rusya tarafından keşfedilmiş, 1867'de Çarlık Rusya'sı tarafından ABD'ye satılmıştı. Bu da Alaska'nın konumuna tarihi zirve için başka bir anlam katıyor.

Tarihi kayıtlara göre Amerika Rusya'dan Alaska'yı 7.2 milyon dolara aldı. Alınan toplam alan 1 milyon 518 bin 800 kilometrekare. Yani ABD Alaska'da dönüm başına yaklaşık 1.92 sent ödemiş. 1867'de 1 ABD Doları, 2025'te yaklaşık 21.72 ABD Doları'na eşdeğer. 1867'de 7.2 milyon doların bugün yaklaşık 154 milyon dolar ediyor ve 1867'de dönüm başına ödenen 1.92 sent, 2025'in parasıyla yaklaşık 41.7 sent ediyor.

TRUMP VE PUTIN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Bu görüşmelerin de ardından Putin ve Trump'ın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ancak Trump, dün FOX News'e verdiği röportajda kendisinin Putin ile görüşmesini eleştirenlere de bir anlamda yanıt vererek, görüşme iyi geçerse Avrupa liderleri ve Zelenskiy'yi arayıp ateşkesi başka bir boyuta geçireceğini söylemiş "Kötü geçerse kimseyi aramam ve eve dönerim" demişti.

İKİ LİDERİN YEDİNCİ GÖRÜŞMESİ

Alaska zirvesi, iki liderin yedinci, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki liderin şimdiye kadarki buluşma çizelgesi şöyle...

- 2017'de G20 Hamburg zirvesi

- 2017 Vietnam APEC zirvesi

- 2018 Helsinki zirvesi

- 2018'de Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları

- 2018 Buenos Aries Zirvesi'ndeki gala yemeği

- 2019'da Japonya'nın Osaka kentindeki G20 zirvesi

* Telefon görüşmeleri: 2025'in başından bu yana altı telefon görüşmesi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İDDİASI

İngiliz basını dikkat çekici bir iddia ortaya attı. The Telegraph'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaşı bitirmeye ikna etmek için nadir toprak elementlerine erişim teklifinde bulunmayı planlıyor.

Haberde, Trump'ın görüşmelerde sunacağı öneriler arasında Alaska'daki doğal kaynaklara erişim izni verilmesi ve Rusya'nın havacılık sektörüne uygulanan bazı ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi unsurların yer aldığı öne sürülüyor.

Söz konusu habere göre, Rusya'ya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde bulunan nadir toprak elementlerine erişim olanağı tanınması masada. Ukrayna, dünya lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olup, batarya üretiminde kritik öneme sahip bu rezervlerin en büyük iki yatağı şu anda Rusya kontrolündeki bölgelerde yer alıyor. Trump, daha önce Ukrayna ve Rusya arasında "bölge takası" olasılığından bahsetmiş, ancak bu takasın hangi alanları kapsayacağına dair detay vermemişti.

