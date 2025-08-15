Tarihi Trump Putin zirvesi sona erdi | Liderler ne dedi? İşte ilk açıklamalar...
Tüm dünyanın gözü Alaska’da! Yaklaşık 3 saat süren Putin-Trump görüşmesi sona erdi. Toplantı sonrası Putin, görüşmelerin "olağanüstü iyi geçtiğini" belirtirken, Trump'ın savaşı bitirmek için uğraştığını söyledi. Trump ise toplantının verimli geçtiği açıklamasında bulunarak Putin'le yeniden görüşeceğini, ikinci zirvenin ise Moskova'da olacağını bildirdi. Zirvenin ardından Beyaz Saray ve Rusya Dışişleri Bakanlğı'nın paylaşımları dikkat çekti. Zelenskiy ise Washington'a gideceğini açıkladı.
Alaska zirevesinin ardından 7 yıl sonra bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırdı. Toplantı sonrası liderler, görüşmelerin verimli geçtiğini ve diplomatik adımların süreceğini duyurdu.
PUTİN, TRUMP İLE ALASKA’DAKİ GÖRÜŞME SONRASI RUS YETKİLİLERLE TOPLANTI YAPTI
Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.
Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.
Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.
Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:
"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."
Putin ile Trump, dün Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi
TRUMP: SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU...
Zelenskiy ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Avrupa liderleriyle konuşan Trump, Ukrayna savaşını bitirmenin ‘en iyi yolunun doğrudan bir Barış Anlaşmasına gitmek olduğunun’ herkes tarafından kabul edildiğini söyledi.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek herhangi bir barış anlaşmasında Ukrayna ve Avrupa için güçlü güvenlik garantilerinin “olmazsa olmaz” olduğunu söyledi.
Von der Leyen Cumartesi günü yaptığı paylaşımda “AB, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Zelenskiy ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Ukrayna ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyacak güçlü güvenlik garantileri esastır.” ifadelerini kullandı.
AVRUPALI LİDERLERDEN UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ
Bir grup Avrupa lideri, Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirvenin ardından, Ukrayna’ya desteği sürdürme ve Rusya’ya baskıyı devam ettirme taahhüdünde bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de aralarında bulunduğu liderlerin ortak açıklaması, Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirilmelerinin ardından yayımlandı.
ABD'DEN PUTİN'E "ÖZEL UÇAK"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska eyaletinden dönerken uçağına Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçakları eşlik etti.
Kremlin'den servis edilen videoda, ABD Başkanı Trump ile Alaska'da görüştükten sonra dönüş yolunda Putin'in uçağının sağında ve solunda Amerikan ordusuna ait birkaç F-22 savaş uçağının uçtuğu görüldü.
ABD'deki zirvenin ardından Rusya'nın en kuzeydoğu kesiminde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Putin, Bölge Valisi Vladislav Kuznetsov ile görüştü.
ZİRVE SONRASI ZELENSKİY WASHINGTON YOLCUSU
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.
Zelenskiy, "Katliamların ve savaşın sona ermesine dair tüm ayrıntıları Pazartesi günü Washington’da Başkan Trump ile görüşmeyi planlıyorum. Davet için teşekkür ediyorum." dedi.
ZİRVE SONRASI BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Trump ve Putin görüşmesinin ardından Beyza Saray, rump'ın parmak iareti ile Putin'in işare ettiği bir fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda "Amaç her zaman barıştır." ifadeleri yer alırken Trump'ın ciddi ve sert duruşu güç gösterisi olarak yorumlandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise zirve henüz bitmeden Trump'ın Putin'i karşıladığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğrafta, Putin'in ellerinin yukarıda olduğu ve henüz Trump'la tokalaşmadığı bir kareyi yansıtıyordu.
ABD BAŞKANI ÜLKESİNE DÖNDÜ
12 DAKİKALIK BASIN TOPLANTISI... BASINA SORU REDDİ
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü Alaska’da kritik bir zirve gerçekleştirdi. Her iki lider de görüşmeleri verimli olarak tanımladı, ancak Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sona erdirmeye dair çok az ayrıntı paylaştı.
Anchorage’daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılan görüşmenin ardından düzenlenen yalnızca 12 dakikalık basın toplantısında Trump, birçok önemli konuda anlaşmaya vardıklarını söyledi, fakat ayrıntı vermedi.
BASINA SORU REDDİ
Putin de anlaşmalardan söz ederek bunların çatışmayı çözmek için bir başlangıç noktası olabileceğini ifade etti, ancak detay paylaşmadı. Savaşın görüşmelerin ana başlıklarından biri olduğunu doğruladı.
Basın mensuplarının soru sormasına izin verilmedi ve herhangi bir yazılı anlaşma yayımlanmadı.
İKİ LİDERLEDEN AYRILMADAN ÖNCE SOVYET MEZARLIĞINA ZİYARET
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bulunan Sovyet askerlerinin mezarlarına çiçek bıraktı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından Anchorage şehri yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı'na gitti.
TARİHİ ANLAM TAŞIYOR
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin müttefik devletlere savaş malzemesi sağlama (Lend-Lease) anlaşması kapsamında ekipman taşırken hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin mezarlarına çiçek bırakan Putin, Alaska'daki Ortodoks din yetkilisi ile de ayaküstü görüştü.
Rus lider Putin, daha ülkesine dönmek için uçağına geçti.
TRUMP ZELENKİSY İLE AVRUPA LİDERLERİNİ ARADI
İKİ LİDER ALASKA'DAN AYRILDI
Toplantının hemen ardından uçağına binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump uçağa binene kadar hareket etmedi. İlk etapta toplantı sonrası Fox'a değerlendirme yapacağı belirtilen Trump'ın ise açıklama yapmadan uçağa bindiği görüntüler kaydedildi. Bu da akıllara açıklama yapmaktan kaçındı mı? Sorulularını getirdi.
TRUMP: ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska eyaletindeki görüşmesine ilişkin, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.
Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.
ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullananarak "yeni zirveyi Moskova'da yapalım" diye konuştu.
BİR SONRAKİ GÖRÜŞMELER RUSYA'DA OLABİLİR
Putin ile görüşmesine ilişkin NATO üyesi ülkelerden "uygun olduğunu düşündüğü çeşitli kişileri" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını belirten Trump, "Bugün gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir ilişkim oldu. Birçok zorlu ve hatta iyi toplantılar yaptık." diye konuştu.
Trump, "Rusya aldatmacası yüzünden" sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin'in de bu durumu anladığını vurguladı.
Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.
Trump, geriye kalan meselelerden birinin "muhtemelen en önemlisi olduğunu" ve ona "ulaşma şansının çok yüksek olduğunu" aktardı.
Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.
Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.
PUTİN: TRUMP SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN UĞRAŞTI
Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Putin, Trump'ın savaşı bitirmek için uğraştığını söyledi. Putin adil bir güvenlik sistemi istediklerini de ekledi.
Trump ile yaptığı görüşmenin gayet olumlu geçtiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, "Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında. Uçaktan indim ve 'İyi günler komşu seni gördüğüme sevindim.' dedim. Aramızda birkaç ada var sadece. Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi. Rusya ve ABD son derece yakın komşular. Alaska ortak tarihimizin bir parçası. Her iki ülke de ortak bir zafer için birlikte çalıştı. Tarihi bir mirasımız var ve bu miras iki ülke arasında ileriye gidebilmemiz için önemli bir rol oynayacaktır. Zor bir dönemden geçtik. Soğuk Savaş'tan beri belki de en zor dönemden geçtik ve her iki ülke açısından da bu durum iyi olmadı”
Yeni bir yola girmenin zamanının geldiğini belirten Putin, Ukrayna meselesinin görüşmenin en önemli konusunun başında geldiğini söyledi. Putin, “Ukrayna'daki durum aslında hepimizin güvenliğini de ilgilendiriyor. Bir uzlaşıya varabilmek için buradaki çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız. İş birliğine geri dönmemiz çok önemli. Sayın Başkan Trump'a ortak çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sayın Trump'ın da ulaşmaya çalıştığı amaçta kararlı olduğu belli. 2022 yılında önceki ABD Başkanı ile son görüşmemizde Biden'ı ikna etmeye çalışmıştım. Durumun bu noktaya gelmemesi gerektiğini söylemiştim ve Sayın Başkan Trump bana dedi ki, 'Ben olsaydım bu savaş hiç olmazdı.' Ben de başkanın bu sözlerine katılıyorum. Trump, başkan olsaydı bu savaş çıkmazdı." ifadelerin kullandı.
PUTİN: GÖRÜŞME ÇOK BAŞARILI GEÇTİ
HAVA HABERLEŞMESİ YENİDEN SAĞLANACAK MI?
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu. Buna göre Büyükelçi, Rusya Federasyonu'nun ABD ile hava haberleşmesinin yeniden sağlanması için belgeler hazırladığını ve görüşüldüğünü söyledi.
RUSYA: GÖRÜŞME OLAĞANÜSTÜ İYİ GEÇTİ
İŞTE GÖRÜŞME SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER
Putin ilk kez 10 yıl aranın ardından ilk buluşma Alaska'da gerçekleşti. Trump ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren görüşmesi sonrası ilk görüntüler geldi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Alaska'da yapılan tarihi Trump Putin zirvesi 3 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Yapılan açıklamada liderlerin açıklama yapması beklenirken, toplantının ardından verilecek öğle yemeğinin iptal edildiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirecekleri 'Barışın Peşinde' temalı görüşme sona erdi. Toplantıda Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov eşlik etti.
BEYAZ SARAY'DAN İKİNCİ "TARİHİ" PAYLAŞIM!
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında devam eden görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan "Tarihi" notuyla ikinci bir paylaşım geldi.
GÖRÜŞME 90 DAKİKADIR SÜRÜYOR
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, görüşmeye ilişkin canlı yayında açıklama yaparak Beyaz Saray'dan gelen son bilgileri şöyle aktardı:
Sapmaz, Beyaz Saray yetkililerinden birinin Genişletilmiş Heyet ile Çalışma Yemeği'nin henüz başlamadığını, Trump-Putin ve üst düzey danışmanlarla küçük çaplı toplantının yaklaşık 90 dakikadır ettiğini söylediğini bildirdi. Sapmaz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'nın yaptığı açıklamaya da değinerek, "'Batı medyası 3 yıldır Rusya'nın yalnızlaştırılmasından bahsediyordu. Bugün de Rusya Devlet Başkanı'nın ABD'de kırmızı halıyla karşılandığını gördüler' diyor." ifadelerini aktardı.
BEYAZ SARAY'DAN İLK PAYLAŞIM: BARIŞIN PEŞİNDE
Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump-Putin zirvesi başladıktan kısa bir süre sonra paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki zirve başlamadan önce çekilen fotoğrafına yer verildi.
İki liderin gülümseyerek çektirdiği fotoğrafın açıklamasında zirvenin teması olan "Barışın Peşinde" ifadesinin yanı sıra ABD ve Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.
Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin'in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamlamalarının ardından "Alaska 2025" yazılı platformda çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı.
Bu fotoğrafın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska'da tarihi zirve." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.
DEV ZİRVEDEN İLK KARE
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı. Görüşmeden de ilk kare geldi.
Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı. İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.
Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti. Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un eşlik edeceği bildirildi.
Tass haber ajansına göre, Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik edecek.
ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.
Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.
TRUMP PUTİN ALASKA'DA!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Üssü'ne geldi. İki lider uçaklarından eş zamanlı indikten sonra Trump, Putin'i kırmızı halı üzerinde alkışlayarak karşıladı. Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.
ZİRVE ÜÇE ÜÇ FORMATTA GERÇEKLEŞECEK
Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın görüşmesinin "üçe üç" formatında gerçekleşeceğini, Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff'un katılacağını duyurdu.
TRUMP ALASKA'DA
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Alaska'ya iniş yaptı.
BASIN TOPLANTISI ODASINDA İLK KARE
Putin-Trump basın toplantısını burada yapacak. Salonda "Barış peşinde" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.
PUTİN'İN UÇAĞI ALASKA'DA!
Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı Alaska'ya indi.
"ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUM"
Trump, Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Başkan Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.
Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim." dedi.
ABD Başkanı Trump, " Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım." dedi.
"PUTİN İLE TRUMP’IN GÖRÜŞMELERİ YARDIMCILARIN KATILIMIYLA YAPILACAK"
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ile Trump’ın görüşmeleri yardımcıların katılımıyla yapılacak.
Peskov, “Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor” diyerek sürecin ilk bölümünün ardından iki liderin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında düzenleneceğini ifade etti.
ZİRVE KAÇ SAAT SÜRECEK?
Kremlin, "Putin ile Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri görüşme, 6-7 saat sürebilir." ifadelerini kullandı.
TRUMP: "LUKAŞENKO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ UMUYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belarus’ta tutuklu bulunan siyasi mahkumlara değinerek, "Değerli Lukaşenko ile fevkalade bir görüşme gerçekleştirdik. Özgürlüğüne kavuşturulan 16 mahkum için kendisine teşekkür ettim. Ayrıca ileri tarihlerde bin 300 kadar mahkumun da özgürlüğüne kavuşturulmasına ilişkin konuştuk. Görüşmemizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska ziyareti de dahil birçok konuya değindik. Gelecekte Lukaşenko ile yüz yüze görüşmeyi de umuyorum" dedi.
"UKRAYNA ADINA MÜZAKERE ETMEK İÇİN BURADA DEĞİLİM"
Alaska yolunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaş bitmeden Rusya ile ticaret olmayacağını bildirdi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği zirve için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya'ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." dedi.
Başkan Trump, ABD olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri konusunda ise "Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında "toprak değişimi" konusunun da masada olacağını ancak bu konudaki kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini söyledi.
Toprak değişimi konusunda, "Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerekiyor, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim. Onları masaya oturtmak için buradayım." ifadelerini kullanan Trump, iki tarafın bu konuda görüşmeler yapacağını belirtti.
Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkin yorumu da sorulan Trump, "Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. O (Putin) bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bunun, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor ama aslında bu ona zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP ALASKA YOLUNDA
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le zirvenin yapılacağı Alaska'ya gitmek üzere uçağına bindi
"BARIŞA YÖNELİK İLK ADIM OLABİLİR"
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi.
Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.
İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.
"ÖNEMLİ OLAN, BUNUN HERHANGİ BİR MÜZAKEREDE ATILAN İLK ADIM OLMASI”
Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."
TRUMP VE PUTİN ASKERİ ÜSTE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Alaska’da gerçekleştireceği zirve için hazırlıklar sürüyor. Beyaz Saray ve Kremlin, uzun süren görüşmelerin ardından Alaska’da buluşma kararı aldı. Zirvenin yeri, yüksek güvenlik önlemleri alınmasının gerekliliği nedeniyle krize davetiye çıkarttı.
PUTİN ASKERİ ÜSTE AĞIRLANACAK
Tarihi toplantının güvenlik gereklilikleri nedeniyle şehrin kuzeyindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde olacağı belirtildi. Askeri üs Alaska'nın en büyük askeri üssü olup, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nden gelen tehditlere karşı kritik bir hava savunma üssü ve merkezi komuta noktasıydı.
LAVROV'DAN "SSCB" MESAJI MI?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da ABD ile olan görüşmelere üzerinde "SSCB" yazısı olan bir sweatshirt ile geldi. lavrov görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” dedi.
RUS HEYETİ ALASKA'DA
Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.
Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.
PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MAGADAN'DA
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.
Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.
Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.
İLK OLARAK BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından verilen ilgiye göre görüşmeler iki liderin baş başa görüşmesiyle başlayacak ve ardından her iki taraftan da beşer temsilcinin katılımıyla heyetler arası toplantılar yapılacak.
Rus heyetinde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev bulunuyor. ABD heyeti ise net olarak açıklanmadı.
KRİTİK GÖRÜŞMEYE "SATRANÇ" BENZETMESİ
Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, toplantının başarısız olma olasılığını yüzde 25 olarak değerlendirdi. Zirvenin temel hedefinin, Zelenskiy'nin de yer alacağı ikinci bir görüşme düzenleyerek bir uzlaşmaya varmak olduğunu belirten Trump, süreci "bir satranç hamlesine" benzetti ve 'sınırlar ile topraklar üzerine bir takasın' söz konusu olabileceğini savundu..
TRUMP'TAN GÖZDAĞI: "PUTİN'İN KARŞILAŞTIĞI EN ZORLU KİŞİYİM"
Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda, Putin ile Zelenskiy arasında gerçekleşebilecek bir toplantıya Avrupalı liderleri davet edebileceğini ifade eden Trump, Putin'in anlaşmaya istekli olduğunu iddia etti. Ayrıca Trump, Putin'in görüşmeye katılma kararında "yaptırım baskısının" etkili olduğunu öne sürdü ve "Putin, benim karşılaştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor" dedi. Öte yandan, ABD'ye gitmeden önce Rus yetkililerle bir araya gelen Putin, "ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözme ve Avrupa ile dünyada kalıcı barış koşullarını oluşturma konusunda enerjik bir çaba gösterdiğini" vurguladı. Putin, ayrıca bu çabaların bir sonraki aşamada stratejik saldırı silahlarının kontrolüne yönelik anlaşmalarla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
RUSYA ALASKA'YI ABD'YE NE KADARA SATTI?
Alaska, 1732'de Rusya tarafından keşfedilmiş, 1867'de Çarlık Rusya'sı tarafından ABD'ye satılmıştı. Bu da Alaska'nın konumuna tarihi zirve için başka bir anlam katıyor.
Tarihi kayıtlara göre Amerika Rusya'dan Alaska'yı 7.2 milyon dolara aldı. Alınan toplam alan 1 milyon 518 bin 800 kilometrekare. Yani ABD Alaska'da dönüm başına yaklaşık 1.92 sent ödemiş. 1867'de 1 ABD Doları, 2025'te yaklaşık 21.72 ABD Doları'na eşdeğer. 1867'de 7.2 milyon doların bugün yaklaşık 154 milyon dolar ediyor ve 1867'de dönüm başına ödenen 1.92 sent, 2025'in parasıyla yaklaşık 41.7 sent ediyor.
TRUMP VE PUTIN AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Bu görüşmelerin de ardından Putin ve Trump'ın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ancak Trump, dün FOX News'e verdiği röportajda kendisinin Putin ile görüşmesini eleştirenlere de bir anlamda yanıt vererek, görüşme iyi geçerse Avrupa liderleri ve Zelenskiy'yi arayıp ateşkesi başka bir boyuta geçireceğini söylemiş "Kötü geçerse kimseyi aramam ve eve dönerim" demişti.
İKİ LİDERİN YEDİNCİ GÖRÜŞMESİ
Alaska zirvesi, iki liderin yedinci, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki liderin şimdiye kadarki buluşma çizelgesi şöyle...
- 2017'de G20 Hamburg zirvesi
- 2017 Vietnam APEC zirvesi
- 2018 Helsinki zirvesi
- 2018'de Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları
- 2018 Buenos Aries Zirvesi'ndeki gala yemeği
- 2019'da Japonya'nın Osaka kentindeki G20 zirvesi
* Telefon görüşmeleri: 2025'in başından bu yana altı telefon görüşmesi.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İDDİASI
İngiliz basını dikkat çekici bir iddia ortaya attı. The Telegraph'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaşı bitirmeye ikna etmek için nadir toprak elementlerine erişim teklifinde bulunmayı planlıyor.
Haberde, Trump'ın görüşmelerde sunacağı öneriler arasında Alaska'daki doğal kaynaklara erişim izni verilmesi ve Rusya'nın havacılık sektörüne uygulanan bazı ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi unsurların yer aldığı öne sürülüyor.
Söz konusu habere göre, Rusya'ya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde bulunan nadir toprak elementlerine erişim olanağı tanınması masada. Ukrayna, dünya lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olup, batarya üretiminde kritik öneme sahip bu rezervlerin en büyük iki yatağı şu anda Rusya kontrolündeki bölgelerde yer alıyor. Trump, daha önce Ukrayna ve Rusya arasında "bölge takası" olasılığından bahsetmiş, ancak bu takasın hangi alanları kapsayacağına dair detay vermemişti.
.
