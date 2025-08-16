KYIV POST: İHANETİN PROVASIYDI
Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden Kyiv Post'a göre Trump ve Putin'in gerçekleştirdiği zirve ihanetin provasıydı.
Bohdan Cherniawski tarafından kaleem alınan değerlendirme, "Ukrayna'nın Olmadığı Gösterişli Trump-Putin Zirvesi, İhanetin Provasıydı" başlığıyla servis edildi.
Analizde şu çarpıcı ifadeler yer aldı:
"Beyaz Saray ve Kremlin liderleri Avrupa'nın güvenliğini görüşmek üzere bir araya gelirken, Ukrayna toplantının dışında bırakıldı. Mesaj açıktı: Kiev'in kaderi tartışılıyordu ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kenarda protesto etmekle yetindi.
Vladimir Putin için sadece orada bulunmak bile bir zaferdi. Kırmızı halıda ağırlandı, askeri uçuşlar gerçekleştirildi, fotoğraf çekiminde el sıkışıldı - Amerika Birleşik Devletleri ile eşitliğin göstergeleri. Basın toplantısında, Donald Trump ile Ukrayna konusunda bir "anlaşmaya" vardıklarını bile iddia etti."