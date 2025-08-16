Alaska'daki tarihi Trump-Putin zirvesi dünya basınında! Kim ne dedi? "Mide bulandırıcıydı!"

La Vanguardia gazetesi ise "Trump ve Putin görüşmesinin Ukrayna'da ateşkes anlaşması olmadan sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı." diyerek, "Trump'ın abartılı bir şekilde Putin'i ağırladığını, görüşmenin sonucunun ABD Başkanının yüzüne de yansıyan saf bir hayal kırıklığı olduğunu ve Trump'ın yenilgisinin işareti olarak Putin ile görüşmesini basından soru almadan sonlandırdığını" vurguladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE de "Trump ve Putin, Alaska'da ABD ve Rusya arasındaki buzları eritti ancak Ukrayna'daki savaşın geleceğini havada bıraktı." yorumunu yaptı.