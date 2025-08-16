16 Ağustos 2025, Cumartesi

Alaska'daki tarihi Trump-Putin zirvesi dünya basınında! Kim ne dedi? "Mide bulandırıcıydı!"

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği zirve, tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Peki Avrupa'da Asya'ya kim ne dedi? İşte o çok çarpıcı manşetler...

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ancak hala çözülmesi gereken konular olduğunu açıkladığı Alaska zirvesini "başarısız" gören Avrupa basını, ateşkes kararı çıkmayan zirveden geriye cevaptan çok soru kaldığını vurguladı.

"TRUMP'IN HEDİYELERİ PUTİN'İ YUMUŞATMIYOR"

Alaska'daki zirveden Ukrayna-Rusya savaşında bir ateşkes ya da çözüme yönelik anlaşma çıkmaması, İspanyol basınında ABD Başkanı Trump'ı hedef alan sert eleştirilere neden oldu.

El Pais gazetesi "Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlamadan Putin'e yönelik tecridi sonlandırıyor" ifadesini manşetine çıkardı.

"Trump'ın hediyeleri Putin'i yumuşatmıyor. Putin, tavırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti ve bir sonraki görüşmenin Moskova'da gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi." ifadelerini kullanan El Pais, "Trump tarzı tekleme" başlığıyla kaleme aldığı baş köşe yazısında da şu yorumu yaptı:

"Alaska zirvesi tarihe geçecek ancak Beyaz Saray'ın beklediği gibi değil. Trump'ın müşteri odaklı yolsuzluğunun yarattığı amatör diplomasinin batışı olarak kaydedilecek. Trump bir kez daha tehdit ediyor ama yerine getirmiyor. Elbette ki rakibi daha güçlüyse böyle oluyor. Eğer daha zayıfsa, göğsünü kabartıp böbürleniyor. Putin'e Alaska zirvesinde gösterilen aşırı saygılı muameleyi, Beyaz Saray'da (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy için düzenlediği utanç verici ve aşağılayıcı pusu ile karşılaştırın."

"PUTİN, TRUMP'I ORTADA BIRAKTI"

El Mundo gazetesi de "İlerleme var ama anlaşma yok: Putin, Trump'ı kırmızı halıda böyle ortada bıraktı" ifadesini başlığına çıkardı.

Gazetedeki analizde, "Doğu Ukrayna'yı yerle bir eden ve her gece apartmanları bombalayan Vladimir Putin, kırmızı halısını ABD'de açtı. Ancak görüşmenin mimarı Donald Trump, anlaşmasını alamadı. Ne bir taviz, ne bir vaat, ne de buna benzer bir şey." ifadelerine yer verildi.

ABC gazetesi "Rus lider, açıkça övdüğü New Yorklu iş adamının önünde kendini savunurken, Ukrayna'nın bağımsızlığını sorguladı ve uluslararası izolasyonunun sona ermesini kutladı." ifadesini kullandı.

La Vanguardia gazetesi ise "Trump ve Putin görüşmesinin Ukrayna'da ateşkes anlaşması olmadan sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı." diyerek, "Trump'ın abartılı bir şekilde Putin'i ağırladığını, görüşmenin sonucunun ABD Başkanının yüzüne de yansıyan saf bir hayal kırıklığı olduğunu ve Trump'ın yenilgisinin işareti olarak Putin ile görüşmesini basından soru almadan sonlandırdığını" vurguladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE de "Trump ve Putin, Alaska'da ABD ve Rusya arasındaki buzları eritti ancak Ukrayna'daki savaşın geleceğini havada bıraktı." yorumunu yaptı.

FRANSIZ MEDYASI, TRUMP-PUTİN ZİRVESİNDE ATEŞKESE VARILAMADIĞINI VURGULADI

Le Monde'un "Ukrayna'da savaş: Trump ve Putin, anlaşma olmadan ayrıldı; Alaska'daki zirveden akılda tutulması gerekenler" başlıklı haberinde, ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmede herhangi bir somut anlaşmaya varılmadığı vurgulandı.

Haberde, söz konusu liderlerin görüşmenin "çok verimli" ve "yapıcı" geçtiğine dair görüşlerine yer verilirken, Trump'ın görüşme sonrasında ABD basınına yaptığı açıklamada savaşın son bulmasının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

France 24 kanalının "Ateşkes veya yaptırım yok: Zirveden akılda tutulması gerekenler" başlıklı haberinde ise zirveden ateşkes veya yaptırım kararının çıkmaması üzerinde durulurken, "Ukrayna'da ateşkese yönelik önemli bir ilerleme kaydedilmediği görülüyor" ifadesi kullanıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM"

TF1 kanalı ise görüşmeyi "Trump'ın bir 'başarısızlığı' mı? Putin'le görüşmesinin ardından uluslararası basın, ABD başkanını çok sert eleştirdi" başlığıyla değerlendirdi.

Haberde, "İki başkan görüşmelerinden memnun görünüyordu, görüşmeyi 'verimli' ve 'yapıcı' olarak değerlendirdi. Ancak dünya genelindeki gazetelerde hayal kırıklığı hakim." ifadelerine yer verildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bir sözcüsüne dayandırdığı haberde ise Trump'ın Alaska'daki görüşmenin sonuçları hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında olduğu Avrupa liderlerine bilgi verdiği aktarıldı.

BFMTV kanalı da zirve sırasında yaptığı canlı yayında, Trump-Putin görüşmesinin Putin'e uluslararası arenada yeniden itibar kazandırdığına dair görüşlere yer verdi.

"TRUMP ELİ BOŞ DÖNDÜ"

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin, Ukrayna'da barışa yönelik "hayati adım" olarak lanse edildiği ancak görüşmede ateşkes sağlanamaması ve Trump'ın Moskova'ya davet edilmesi nedeniyle iki liderin yaklaşık üç saat süren görüşmesinin yanıtlardan çok soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

Haberde, kendisini barışçı ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump'ın Alaska'dan hiçbir şey elde edemeden ayrıldığı ifade edildi.

The Times gazetesinin haberinde de görüşme sonucunun, Ukrayna barış süreci açısından tatmin edici olmadığı, öte yandan, Trump'ın bir sonraki hamlesini beklenirken, ABD-Rusya yakınlaşmasının da havada kaldığı yorumu yapıldı. Haberde, iki liderin arkalarında cevaplardan çok sorular bırakarak evlerine döndüğü belirtildi.

"PUTİN GERİ DÖNDÜ!"

The Telegraph gazetesinin haberinde de Putin'in Alaska'da olmaktan ve Trump ile görüşmekten memnun olduğu kaydedilerek "Bu, onun (Putin'in) gözünde yaptıklarının doğrulanması ve dünya siyasetinin en üst masasına geri döndüğünün kabul edilmesiydi." denildi.

THE INDEPENDENT: ARTIK NE KADAR İŞE YARAMAZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

The Independent gazetesinin görüşmeye ilişkin yer verdiği analiz haberde de "Artık Trump'ın Alaska zirvesinin gerçekten ne kadar işe yaramaz olduğunu biliyoruz. Vladimir Putin hariç herkes için..." yorumunda bulunuldu.

Haberde, ikilinin görüşmesinde, "belirsiz miktarda ilerleme" kaydedildiği ve tekrar bir araya gelebilecekleri belirtilerek, "Trump'ın Alaska'da oyuna geldiği ve Putin'in de tam olarak istediğini aldığının çok açık" olduğu ifadesine yer verildi.

AVRUPA VE ZELENSKİY UZAKTAN SEYRETTİ

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi Alman basınında da geniş yer buldu.

Alman Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau haber sitesi, zirveyi "Anlaşma olmadan sona eren toplantı" başlığıyla okuyucusuna sundu.

Haber sitesi merakla beklenen zirvenin somut sonuçlar alınamadan tamamlandığına, Zelenskiy ve Avrupalı müttefiklerinin zirveyi "uzaktan seyretmek" zorunda kaldığına dikkati çekti.

SPIEGEL: TRUMP BOYUN EĞİYOR. PUTİN ZAFER KAZANIYOR. ZELENSKİY TİTRİYOR

Spiegel dergisi ise zirveyi, "Trump boyun eğiyor, Putin zafer kazanıyor, Zelenskiy titriyor" başlığıyla ele alırken, görüşmede bir ilerleme veya anlaşma sağlanamaması vurgulandı.

Dergi zirveye ilişkin haberinde, "Kremlin lideri (Putin) sevinebilirken, ABD Başkanı (Trump) kötü gidişata rağmen iyi bir yüz ifadesi takınıyor. Ukrayna açısından ise tablo karanlık görünüyor." ifadelerine yer verdi.

"TRUMP BİLE ZORLANDI!"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de Alaska'daki görüşmeyi, "Trump, ateşkes kelimesini bir kez bile kullanmıyor" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Haberde, Alaska'da Trump'ın Putin için kırmızı halı serdiği, Rusya Devlet Başkanı Putin'in buna karşılık sıcak sözler sarf ettiği aktarılırken "Ama hepsi bu kadar. Bu durumda, ABD başkanı bile bu görüşmeyi güzel göstermeye çalışmakta zorlanıyor." yorumu yapıldı.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR YAKINLIK"

Süddeutsche gazetesi ise "Bir dahaki sefere Moskova'da" başlığıyla ele aldığı zirveye ilişkin Putin'in, Ukrayna meselesinde esnek olmadığını ancak Washington ile ilişkilerinde esnek olduğunu yazdı.

Haberde, görüşmenin planlanandan erken bittiği, Trump ile Putin arasında "rahatsız edici bir yakınlık" olduğu kaydedildi.

"ÇOK FAZLA İLTİFAT, HİÇ ANLAŞMA"

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Der Standard, "Çok fazla iltifat ama anlaşma yok: Sonuçta Putin, Trump'ın zirve tiyatrosunun yönetmenliğini üstlendi" ifadeleriyle manşetine taşıdığı zirvede ateşkes çıkmamasına işaret etti.

Gazetenin haberinde,"Kremlin lideri, ABD Başkanı'nı kandırdı mı? Ateşkes yok, anlaşma yok ama Moskova'ya yaptırım da yok" ifadeleri kullanıldı.

THE KYIV INDEPENDENT: MİDE BULANDIRICIYDI

Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden Kyiv Independent, tarihi zirveyi "O toplantı mide bulandırıcıydı. Putin bundan çok hoşlanıyordu." olarak değerlendirdi.

Gazetenin editörleri taraafından ortak kaleme alınan yazıda, "Mide bulandırıcı. Utanç verici. Ve sonunda işe yaramaz. Alaska Zirvesi'ni izlerken aklımıza gelen sözler bunlardı. Ekranlarımızda, kanlar içinde bir diktatör ve savaş suçlusu, özgürlükler ülkesinde kraliyet ailesi gibi karşılandı; saldırı uçakları şehirlerimize doğru ilerliyordu. Alaska'daki toplantı öncesinde Trump, "bugün ateşkes" istediğini ve bunu yapmazsa Putin'in "ağır sonuçlarla" karşılaşacağını söyledi. Ancak 2,5 saat süren kapalı kapılar ardındaki toplantının ardından Trump ve Putin hiçbir şey paylaşmadılar. "İlerleme"bir anlaşmaya varıldı ve bazı "anlaşmalar" sağlandı, ancak "en önemli nokta" konusunda -açıkçası Ukrayna konusunda- iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamadı.Trump istediğini elde edemedi. Peki ya Putin? Kesinlikle elde etti." ifadeleri yer aldı.

Rus liderin ABD topraklarına ayak bastığı andan itibaren sevinçle gülümsediği aktarılan değerlendirmede "Artık uluslararası bir dışlanmış değildi, sonunda özgür dünyanın lideri tarafından kabul görüyor ve saygı görüyordu. Trump'ın selefi bir zamanlar Putin'i katil olarak adlandırmıştı; Trump ona kral gibi hoş geldin demişti." denildi.

Bu samimi görüntünün, Trump'ın altı ay önce Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi karşılamasıyla büyük bir tezat oluşturduğuna dikkat çekilen analizde, "Ukrayna cumhurbaşkanı kamuoyu önünde rezil edildi. Rusya'nın rezilliği ise şımartıldı. Her iki olay da utanç vericiydi. Trump, sıcak bir görüşmenin Putin'i yatıştırabileceğine ve ateşkes olasılığını artırabileceğine inanıyor gibiydi. Ancak Trump'ın hâlâ öğrenmediği bir ders var: Rus lider aslında anlaşma yapmaz; alır. Kendisine teklif edileni alır, sonra biraz daha alır; zorla durdurulana kadar almaya devam eder. İşte Rusların anlaşma sanatı budur." ifadelerine yer verildi.

THE ECONOMİST: TRUMP'IN PUTİN'E HEDİYESİ

Dünya basının önde gelen dergilerinden The Economist, "Donald Trump'ın Vladimir Putin'e hediyesi" başlığıyla haberi servis etti. Haberde "Rusya lideri onurlandırılıyor, ancak karşılığında pek bir şey teklif edilmiyor" ifadeleri yer aldı ve şöyle devam edildi:

"Vladimir Putin'in Alaska gezisi, uçağından indiği andan itibaren kırmızı halıyla kaplı piste adım attığı andan itibaren bir zaferdi. Ev sahibi Donald Trump tarafından alkışlarla karşılandı. İki liderin, Ukrayna'nın işgalinden bu yana bir Rus ve bir Amerikan başkanı arasındaki ilk görüşme olan saatler süren görüşmelerin ardından açıklayacak bir şeyleri olmayabilirdi, ancak Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssündeki karşılaşma, Putin'i Batı'nın dışlanmış bir üyesinden, Amerikan topraklarında onur konuğuna dönüştürdü."

KYIV POST: İHANETİN PROVASIYDI

Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden Kyiv Post'a göre Trump ve Putin'in gerçekleştirdiği zirve ihanetin provasıydı.

Bohdan Cherniawski tarafından kaleem alınan değerlendirme, "Ukrayna'nın Olmadığı Gösterişli Trump-Putin Zirvesi, İhanetin Provasıydı" başlığıyla servis edildi.

Analizde şu çarpıcı ifadeler yer aldı:

"Beyaz Saray ve Kremlin liderleri Avrupa'nın güvenliğini görüşmek üzere bir araya gelirken, Ukrayna toplantının dışında bırakıldı. Mesaj açıktı: Kiev'in kaderi tartışılıyordu ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kenarda protesto etmekle yetindi.

Vladimir Putin için sadece orada bulunmak bile bir zaferdi. Kırmızı halıda ağırlandı, askeri uçuşlar gerçekleştirildi, fotoğraf çekiminde el sıkışıldı - Amerika Birleşik Devletleri ile eşitliğin göstergeleri. Basın toplantısında, Donald Trump ile Ukrayna konusunda bir "anlaşmaya" vardıklarını bile iddia etti."