ABD basınında flaş iddia! Trump’tan Zelenskiy’e savaşı sona erdirme sözü: Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırak
ABD basınında ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu kapsamda Truımp'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi' karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği öne sürüldü.
Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Haberde, Trump'ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.
"DONBAS'IN TAMAMINI RUSYA'YA BIRAK"
Aynı haberde, Trump'ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.
ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.
Zelenskiy, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.
Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.
ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket