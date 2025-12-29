29 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2025 17:07 Güncelleme: 29.12.2025 17:29
Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada örgüt bünyesinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın şehit düştüğü belirtildi.

Kassam Tugayları, aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu bir grup liderinin şehit olduğunu duyurdu: Ebu Ubeyde, Muhammed Sinvar, Muhammed Şabane, Raid Saad ve Ebu Ömer el-Suri. (Kassam Tugayları Resmi Hesabı)Kassam Tugayları, aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu bir grup liderinin şehit olduğunu duyurdu: Ebu Ubeyde, Muhammed Sinvar, Muhammed Şabane, Raid Saad ve Ebu Ömer el-Suri. (Kassam Tugayları Resmi Hesabı)

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı açıklamada Gazze halkına hitap etti. Açıklamada, Gazze'de yaşanan yıkım, zorunlu göç, soğuk hava koşulları ve insani sıkıntılara dikkat çekilirken, bölge halkına övgü dolu ifadeler kullanıldı.

İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Arşiv)İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Arşiv)

"İZZETİN VE ONURUN DİYARI GAZZE"

Kassam Tugayları adına yapılan açıklamada Gazze, "izzetin ve onurun diyarı" olarak tanımlanırken, Gazze halkının sabrı, direnci ve inancı vurgulandı. Açıklamada, Gazze halkının "acı, esaret, yaralar ve zorunlu göç koşullarına rağmen ayakta kaldığı" ifade edildi.

Örgüt, Gazze'deki sivillere yönelik mesajında; erkeklere, kadınlara ve çocuklara ayrı ayrı selam gönderdiğini belirtti. Açıklamada, bombardımanlar ve altyapı yıkımı sonucu harabeye dönen evler, çadırlarda süren yaşam ve kış şartlarının ağırlaştırdığı insani tabloya dikkat çekildi.

İzzeddin El Kassam Tugayları'nın yeni sözcüsü açıklamalarda bulunuyor. (Kassam Tugayları resmi hesabı)İzzeddin El Kassam Tugayları'nın yeni sözcüsü açıklamalarda bulunuyor. (Kassam Tugayları resmi hesabı)

Kassam Tugayları, açıklamasında kendi mensupları ile ailelerinin yaşadığı kayıplara da değinerek, örgüt yöneticileri ve savaşçıların aileleriyle birlikte bedel ödediğini ifade etti. Açıklamada, "komutanların ve ailelerinin aynı saflarda yer aldığı" vurgusu öne çıkarıldı.

"BİZ SİZDENİZ SİZ DE BİZDEN"

Açıklamanın sonunda Kassam Tugayları, mücadelelerini sürdürdüklerini ifade ederek, "biz sizdeniz, siz de bizdensiniz" sözleriyle Gazze halkı ile aralarındaki bağı öne çıkardı. Örgüt, verdikleri mücadelenin inanç temelli olduğunu savunarak, bedel ödemeye hazır olduklarını dile getirdi.

İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Arşiv)İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Arşiv)

Bu açıklama, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü, bölgede insani krizin derinleştiği bir dönemde yayımlandı.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze'de sivillerin yaşadığı ağır koşullara dikkat çekmeyi sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör