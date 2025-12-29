Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Arşiv)

"İZZETİN VE ONURUN DİYARI GAZZE"

Kassam Tugayları adına yapılan açıklamada Gazze, "izzetin ve onurun diyarı" olarak tanımlanırken, Gazze halkının sabrı, direnci ve inancı vurgulandı. Açıklamada, Gazze halkının "acı, esaret, yaralar ve zorunlu göç koşullarına rağmen ayakta kaldığı" ifade edildi.

Örgüt, Gazze'deki sivillere yönelik mesajında; erkeklere, kadınlara ve çocuklara ayrı ayrı selam gönderdiğini belirtti. Açıklamada, bombardımanlar ve altyapı yıkımı sonucu harabeye dönen evler, çadırlarda süren yaşam ve kış şartlarının ağırlaştırdığı insani tabloya dikkat çekildi.