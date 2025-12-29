Kassam Tugayları resmi olarak duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada örgüt bünyesinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin şehit olduğunu duyurdu.
Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın şehit düştüğü belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı açıklamada Gazze halkına hitap etti. Açıklamada, Gazze'de yaşanan yıkım, zorunlu göç, soğuk hava koşulları ve insani sıkıntılara dikkat çekilirken, bölge halkına övgü dolu ifadeler kullanıldı.
"İZZETİN VE ONURUN DİYARI GAZZE"
Kassam Tugayları adına yapılan açıklamada Gazze, "izzetin ve onurun diyarı" olarak tanımlanırken, Gazze halkının sabrı, direnci ve inancı vurgulandı. Açıklamada, Gazze halkının "acı, esaret, yaralar ve zorunlu göç koşullarına rağmen ayakta kaldığı" ifade edildi.
Örgüt, Gazze'deki sivillere yönelik mesajında; erkeklere, kadınlara ve çocuklara ayrı ayrı selam gönderdiğini belirtti. Açıklamada, bombardımanlar ve altyapı yıkımı sonucu harabeye dönen evler, çadırlarda süren yaşam ve kış şartlarının ağırlaştırdığı insani tabloya dikkat çekildi.
Kassam Tugayları, açıklamasında kendi mensupları ile ailelerinin yaşadığı kayıplara da değinerek, örgüt yöneticileri ve savaşçıların aileleriyle birlikte bedel ödediğini ifade etti. Açıklamada, "komutanların ve ailelerinin aynı saflarda yer aldığı" vurgusu öne çıkarıldı.
"BİZ SİZDENİZ SİZ DE BİZDEN"
Açıklamanın sonunda Kassam Tugayları, mücadelelerini sürdürdüklerini ifade ederek, "biz sizdeniz, siz de bizdensiniz" sözleriyle Gazze halkı ile aralarındaki bağı öne çıkardı. Örgüt, verdikleri mücadelenin inanç temelli olduğunu savunarak, bedel ödemeye hazır olduklarını dile getirdi.
