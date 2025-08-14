Kremlin duyurdu! Donald Trump ile Vladimir Putin'in görüşmesinin saati belli oldu
Dünyanın gözünü çevirdiği ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska bölgesinde yapacağı görüşmenin saati belli oldu. Kremlin, kritik temasın yerel saatle 11.30'da (TSİ 22.30) yapılacağını açıkladı.
Kremlin, Trump ile Putin'in yarın Alaska'daki görüşmesinin yerel saatle 11.30'da (TSİ 22.30) yapılacağını duyurdu.
KREMLİN SAATİ DUYURDU
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.
'NADİR TOPRAK ELEMENTİ TEKLİFİ' İDDİASI
İngiliz "The Telegraph" gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye teşvik için nadir toprak elementlerine erişim imkanı sunmayı planladığını öne sürdü.
Gazetenin haberinde, Trump'ın yarın Alaska'da Putin'le yapacağı görüşmede çeşitli karlı fırsatlar sunacağı, bunların arasında Alaska'daki doğal kaynakların Rusya'ya açılması ve Rusya'nın havacılık sektörüne yönelik bazı ABD yaptırımlarının kaldırılmasının da yer aldığı iddia edildi.
Haberde, Trump yönetimindeki isimlerden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Rusya ile ekonomik tavizleri değerlendirerek ateşkes sürecini hızlandırmaya çalıştığı kaydedildi.
Habere göre, bu teklifle Rusya'ya, Ukrayna'da kontrolündeki bölgelerde bulunan nadir toprak elementlerine erişim hakkı verilmesi gündemde. Dünya genelinde batarya üretiminde kullanılan lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip Ukrayna'daki en büyük iki lityum yatağı ise şu an Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.
Haberde, mayısta ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda anlaşma imzalandığı, yeni maden işletmelerinin Rusya'nın işbirliğiyle daha hızlı faaliyete geçebileceği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı, artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da mutabakat zaptı imzalanmıştı.
GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN PUTIN'E UYARI
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.
ABD Başkanı, "Görüşmemiz çok verimli geçti, 10 üzerinden 10 verirdim." ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla ele alınacak başlıkları değerlendirdiklerini kaydetti.
Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.
