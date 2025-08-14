Dünyanın gözü Alaska'daki Trump-Putin zirvesinde! Ukrayna'da barış sağlanacak mı? | Uzman isimden çarpıcı yorum: "AB ve Ukrayna barış istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği tarihi zirveye 1 gün kala gözler ikilinin yapacağı görüşmeye çevrildi. 15 Ağustos'ta düzenlenecek görüşmede Ukrayna'nın mevcut durumu ve bölgede savaşın bitmesi ele alınması beklenirken diğer yandan toplantıya dair birçok konu gizemini koruyor. Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak baş başa görüşmenin detayları belirtilmezken öte yandan ABD'nin kritik görüşme için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'da barış kararı çıkar mı? Masada ne konuşulacak? Uzman isimler A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekrana gelen Sebep Sonuç programında tarihi görüşmeyi ele aldı.

"ABD-RUSYA SAVAŞ HALİNDELER FAKAT UCM KARARININ TANINMAMASI ÇOK İLGİNÇ"

Gazeteci Zafer Şahin, Trump-Putin zirvesinin Alaska'da görüşülmesinin nedeninin ilk olarak UCM'nin Putin için verilen tutuklama kararı olduğuna dikkat çekerek "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Putin için verilen tutuklama kararını tanımadığı için Trump, Alaska'da görüşmenin gerçekleşmesi teklifinde bulundu. ABD, UCM'nin kararını tanımadığından ve Alaska ABD toprağı olduğundan Putin buraya rahatlıkla gelebilecek. Hem bir yandan savaş halindeler, ABD UCM kararını tanımıyor ve görüşme Alaska'da olasıyla ortada bir garabet var." dedi.