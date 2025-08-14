Dünyanın gözü Alaska'daki Trump-Putin zirvesinde! Ukrayna'da barış sağlanacak mı? | Uzman isimden çarpıcı yorum: "AB ve Ukrayna barış istemiyor
Trump ve Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği görüşmeye 1 gün kala iki liderin baş başa yapacağı zirve Ukrayna'nın kaderini belirleyecek. ABD'de görüşme öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Trump ve Putin masada ne konuşacak? İki lider ne talep edecek? Uzman isimler A Haber'de dünyanın ilgiyle takip ettiği Trump-Putin zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Gaffar Yakınca, Trump'ın '24 saatte savaşı bitireceğim' sözlerin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini ifade ederek 'Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere Rusya-Ukrayna arasında barışı istemiyor. Sebebi ise Rusya ve ABD'nin yan yana gelmesi Avrupa'nın güvenliği açısından risk oluşturacağını düşünüyorlar. Zelenskiy ve etrafındakiler de barışı istemiyor.' dedi. Yakınca gerçekleşecek zirvede Rusya'nın barış sürecinde 2 önemli talebi olduğuna dikkat çekerken o şartları tek tek sıraladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği tarihi zirveye 1 gün kala gözler ikilinin yapacağı görüşmeye çevrildi. 15 Ağustos'ta düzenlenecek görüşmede Ukrayna'nın mevcut durumu ve bölgede savaşın bitmesi ele alınması beklenirken diğer yandan toplantıya dair birçok konu gizemini koruyor. Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak baş başa görüşmenin detayları belirtilmezken öte yandan ABD'nin kritik görüşme için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'da barış kararı çıkar mı? Masada ne konuşulacak? Uzman isimler A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekrana gelen Sebep Sonuç programında tarihi görüşmeyi ele aldı.
"ABD-RUSYA SAVAŞ HALİNDELER FAKAT UCM KARARININ TANINMAMASI ÇOK İLGİNÇ"
Gazeteci Zafer Şahin, Trump-Putin zirvesinin Alaska'da görüşülmesinin nedeninin ilk olarak UCM'nin Putin için verilen tutuklama kararı olduğuna dikkat çekerek "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Putin için verilen tutuklama kararını tanımadığı için Trump, Alaska'da görüşmenin gerçekleşmesi teklifinde bulundu. ABD, UCM'nin kararını tanımadığından ve Alaska ABD toprağı olduğundan Putin buraya rahatlıkla gelebilecek. Hem bir yandan savaş halindeler, ABD UCM kararını tanımıyor ve görüşme Alaska'da olasıyla ortada bir garabet var." dedi.
"TRUMP TARAFINDAN PUTİN'İN TEKLİFİ KABUL ETMESİ SAYGILI BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan Trump-Putin zirvesinde asıl konuşulması gereken konunun Putin'in Alaska'yı kabul etmesinin olduğunu belirterek "Rusya'dan yıllar önce alınan Alaska'nın, şuan ABD topraklarında olması ve Putin'in Alaska'da görüşme teklifini kabul etmesi Trump tarafından çok saygılı bir davranış olarak görülüyor. Bana göre genelde beklenen İstanbul, Vatikan, Riyad, BAE ya da başka bir 3. ülkenin olmasıydı fakat Trump tarafından Alaska'da görüşmenin yapılacak olması bir avantaj." dedi.
"PUTİN GÖRÜŞMEYİ İKİNCİ BİR SORU SORMADAN KABUL ETTİ"
Gaffar Yakınca, ABD'nin Rusya'ya zirve için görüşme teklif ettiği anlarda Putin'in sorgusuz sualsiz Trump ile görüşmeyi kabul ettiğini belirterek "ABD'nin Rusya'ya teklif yaptığı zaman "Hiçbir yerin ABD toprakları kadar güvenli olamaz. Alaska'yı kabul ederseniz memnun oluruz." demelerinin ardında Rus heyeti de ikinci bir soru sormadan Putin görüşmeyi kabul ettiği belirtiliyor." dedi.
"AB VE UKRAYNA BARIŞI İSTEMİYOR"
Trump'ın 24 saat içerisinde barış sağlayacağı sözlerinin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini belirten Yakınca, "Trump'ın söylemleri sahadaki duruma uygun değil. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere Rusya-Ukrayna arasında barışı istemiyor. Sebebi ise Rusya ve ABD'nin yan yana gelmesi Avrupa'nın güvenliği açısından risk oluşturacağını düşünüyorlar. Zelenskiy ve etrafındakiler de barışı istemiyor. Çünkü iktidara dair bir kaygıları var. Şuan da haklarında bazı dedikodular başlamış durumda ve Zelenskiy barışı istemiyor. Barışı isteyen taraf ise Trump. Rusya'nın barışı isteyip istemediği ise tartışmalı. Rusya'nın koşulu ise kendi şartları çerçevesinde kabul edeceğini söylüyor fakat ortaya konulan koşullar son derece ağır. Rusya'nın şartlarında Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozuluyor." dedi.
"RUSYA'NIN GÖRÜŞME ÖNCESİ 2 BÜYÜK TALEBİ"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2 önemli talebi olduğuna değinen Yakınca, "Rusya'nın yaptırımlarla ilgili hiçbir talebi yok. Sahada Ukrayna'nın birçok vilayetini ele geçirmesiyle alınan toprakların kabul edilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ediyor. ABD'nin talebi ise Rusya'ya karşı pek bir talebi yok fakat ABD şuan Rusya'ya bir şey hediye ediyor. Trump Rusya'dan bir şey isteyeceğine yönelik tahminler var. O tahminlerin başında ise Rusya'nın Çin'e karşı savaşında ABD'ye doğru çekecek bir formül önerilecek. ABD'nin belki Rusya'dan başka talepleri olabilir fakat Ruslar ne der bilemiyoruz. Bir diğer olay ise Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barış anlaşmasında imzaladığı Trump Barış ve Refah Yolu projesi. Yaşanan süreçte de Trump-Aliyev-Paşinyan görüntüsünün Rusya'nın herhangi bir tepki vermemesi de iddiaları güçlendiriyor."
