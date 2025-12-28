Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter A Haber’de: Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yüksekten düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili sis perdesi aralanıyor. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gülter, “Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır. Bu olayda her kim parmağı varsa, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi. Öte yandan soruşturma kapsamında merak edilen detaylardan biri olan, şarkıcı Güllü’nün kasasında bulunan çanta da ilk kez programda açılarak kamuoyuna gösterildi.
TUĞBERK İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI
Gül Tut'un ölümü soruşturmasında oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrılırken, sigorta başvurusu şüpheli bulundu.
Tuğberk, ifadesinde ablasının hayatındaki erkek için her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olduğunu söyledi.
"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"
Tuğberk, ablası Tuğyan'ın Kervan için her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olduğunu, annesinin ise bu ilişkiye karşı çıktığını söylemişti.
POLİS İSTANBUL'DA YAKALADI
Teknik ve fiziki takip sonucu, daha önce alınan üç ifadesinde çelişkili beyanlar verdiği belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalanarak Yalova'ya getirilmişti.
Şüphelilerden Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK A HABER'DE
Soruşturmada yaşanan bu gelişmelerin ardından, Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu.
Tuğberk Yağız Gülter, programda kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara yanıt verirken, olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA NE OLDU?
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, yaşadığı süreci ayrıntılarıyla anlattı. Hastaneye gittiğinde annesinin durumuna ilişkin net bir bilgiye sahip olmadığını belirten Gülter, morg önünde yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"Hastaneye gittiğimde böyle bir şey olduğunu zaten bilmiyordum. Morgun kapısının önündeydim. Bir görevli içeri girmek istediğimde 'Temizlenince görürsün oğlum' dedi. Kapının önünde oturup annemle konuştum."
O sırada kamuoyunda "intihar" iddialarının dolaşmaya başladığını ifade eden Gülter, bu nedenle bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi. O anki psikolojik durumunun yazı yazmaya elverişli olmadığını vurgulayan Gülter, çevresindekilerden yardım istediğini belirterek "Birkaç kişi yanıma gelip 'İntihar deniliyor, bir açıklama yapmamız lazım' dedi. Kağıt kalem alacak, yazı yazacak durumda değildim. 'Bir metin hazırlayın, kameraya çekelim, intihar olmadığını söyleyeyim' dedim. Metni okudum, paylaşıldı ve tekrar annemin yanına döndüm." ifadelerini kullandı.
O an yanında kimlerin bulunduğunu da anlatan Gülter, ablasının olay sırasında baygınlık yaşadığını ve yanında olmadığını ifade etti. Manevi ailesi olarak gördüğü Emrah ve Dilek'in, ayrıca eşi ve yakın arkadaşlarının süreçte kendisine eşlik ettiğini söyledi.
Olay gecesine ilişkin zaman çizelgesini de paylaşan Gülter, Kartal'daki evinde uyuduğunu ve ablasının kendisini saat 01.42'de çığlıklar içinde aradığını, ardından yola çıktıklarını belirtti. Saat 03.10'da Çınarcık'a ulaştıklarını kaydeden Gülter, bu bilgilerin operatör kayıtlarıyla da net olduğunu vurguladı.
Cenazede ve kamera karşısında "donuk" görünmesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Gülter, bunun yaşadığı şoktan kaynaklandığını belirterek, "Evet, donuktum. Çünkü dondum. İçeride annem vardı. Daha fazlası yok." ifadelerini kullandı.
Cenazede sık sık "özür dilerim" demesinin sebebini de açıklayan Gülter, annesinin kendisine her zaman güçlü olması yönünde telkinde bulunduğunu dile getirerek, "Ben ağlayan biri değilim. Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi. Hastanede anneme söz verdim; güçlü olacaktım. Tabutun anneme ait olduğunu idrak ettiğimde ağladım ve verdiğim sözden dolayı ondan özür diledim." şeklinde konuştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere de değinen Gülter, bu görüntüleri bilerek izlemediğini vurgulayarak, "Ne görmek istedim ne de izledim. Bugüne kadar da özellikle açıp izlemedim." ifadelerini kullandı
"ABLAM KATİLSE, BUNU KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR"
Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Bu durumun kısa süreli olmadığını vurgulayan Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini ifade etti.
Aile içinde daha önce de ciddi krizler yaşandığını dile getiren Tuğberk, ablasının geçmişte bir intihar girişiminde bulunduğunu ve bu süreçte Çınarcık'a giderek taraflar arasındaki gerginliği kendisinin yatıştırdığını anlattı.
Gülter, annesi ile Kervan arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden olan olayın ise bir sahne programı sırasında yaşandığını söyledi. Türk kültüründe yer alan "alatura" geleneği üzerinden yaşanan tartışma sonrası annesine ağır ithamlarda bulunulduğunu belirten Tuğberk, bu sözlerin ardından annesinin Kervan'la tüm bağlarını kopardığını aktardı.
Yaşanan gerilimin ardından Kervan'ın eve gelmesiyle yeni bir tartışma çıktığını ifade eden Gülter, annesinin bu görüşmeye karşı çıktığını, kapı önünde yaşanan tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüştüğünü söyledi.
Tuğberk Yağız Gülter ayrıca, "Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.
GÜLLÜ'NÜN EVİNDE NEDEN KAMERA VARDI?
Annesinin teknolojiyi sevdiğini belirten Tuğberk, kameraların eve yerleştirilme sürecini anlattı. Nişanlısının Ankara'da, kendisinin İstanbul'da yaşadığı dönemde birlikte yaşamaya karar verdiklerini ifade eden Güllü'nün oğlu, bu süreçte evde kamera kullanma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.
Nişanlısı İstanbul'a taşındıktan sonra annesinin de evi ziyaret ettiğini aktaran Tuğberk, bir gün annesine telefonla ulaşamayınca evdeki kamera üzerinden seslendiğini, annesinin de bu durumu eğlenceli bulduğunu dile getirdi.
Aynı gün, annesinin sahne sonrası yaptığı hesaplamalarda kredi kartında 7–8 bin liralık fazlalık fark edildiğini belirten Gülter, bu tutarın kendi yemek siparişleri nedeniyle annesinin kartından çekildiğinin anlaşıldığını söyledi. Durumu fark edince annesinden özür dilediğini ifade eden Tuğberk, maddi imkânı olmadığı için parayı nakit olarak ödeyemediğini, bunun yerine annesine kamera almayı teklif ettiğini aktardı.
Bu teklif üzerine annesinin kameraların fiyatını hesaplattığını belirten Yağız Gülter, yaklaşık 8 ila 10 adet kameranın toplamda 10 bin lira civarında tuttuğunu söyledi.
"ANNEM ALLAHTAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAZDI"
Kameraların eve yerleştirilmesinin korku ya da güvenlik kaygısıyla ilgili olmadığını vurgulayan Tuğberk, annesinin böyle bir korkusu bulunmadığını belirterek, "Annem Allah'tan başka kimseden korkmazdı" dedi. Tuğberk Yağız Gülter ayrıca, kameraların tamamen annesinin teknolojiye olan ilgisi nedeniyle alındığını ifade etti.
Annesinin teknolojiyi sevmesine rağmen cihazları aktif olarak kullanmadığını anlatan Gülter, uygulamaları kendisinin yüklediğini ancak annesinin bu sistemleri kullanmayı bilmediğini söyledi. Evde alarm sistemi bulunduğunu ancak herhangi bir abonelik yapılmadığını da sözlerine ekledi.
TUĞBERK NEDEN CAMI KIRARAK EVE GİRDİ?
Tuğberk, olay günü kameralardan bazılarının devre dışı olmasının teknik nedenlere dayandığını belirtti. Mutfaktaki kameranın fişinin, mikrodalga fırına başka bir cihaz takılması sırasında çekilmiş olabileceğini söyledi. Salondaki kameranın ise televizyon önünde bulunduğunu ve o gün eve gelen bir kişinin telefonunu şarj etmek ya da maç izlemek amacıyla fişi çekmiş olabileceğini ifade etti.
Gülter, annesinin vefatının ardından cenaze ve taziye sürecinin planlanması için eve girmek zorunda olduğunu belirtti. Çınarcık'taki ev dışında kalabileceği başka bir yeri olmadığını vurgulayan Gülter, yola çıkmadan önce karakol amiriyle görüştüğünü ve eve giriş için herhangi bir sakınca olmadığını özellikle sorduğunu söyledi.
Kapıya ulaştığında üzerlerinde anahtar bulunmadığını, bildiği tüm olası şifreleri denemesine rağmen kapıyı açamadığını ifade eden Gülter, kapı kilit sistemini takan firmayla da iletişime geçmeye çalıştığını ancak erken saatler nedeniyle dönüş alamadığını anlattı.
Kapının çilingirle açılamayacak türde olduğunu belirten Gülter, annesinin evinin kapısını kırmak istemediğini, bunun üzerine karşı komşu Seval teyzenin izniyle teras üzerinden mutfak camından eve girmeye karar verdiğini söyledi.
Camın kapalı olması nedeniyle tek giriş yolunun camı kırmak olduğunu vurgulayan Gülter, önce yumrukla ardından taşla camı kırarak içeri girdiğini, cam parçalarına basmamak için dikkat ettiğini ve eve girdikten sonra kapıyı içeriden açarak diğer yakınlarının da içeri girmesini sağladığını dile getirdi.
Gülter, eve giriş amacının herhangi bir delil karartmak değil, tamamen taziye hazırlıkları ve cenaze sürecini yönetmek olduğunu vurgulayarak, tüm bu anların ve görüşmelerin görüntü ve kayıtlarla savcılığa da sunulduğunu ifade etti.
GÜLLÜ'NÜN KASANINDAKİ ÇANTA İLK KEZ A HABER'DE
Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, evindeki kasada bulunan çanta ilk kez A Haber ekranlarında açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bahar dizisi bitti mi, neden final yapıyor? Son bölümde neler yaşanacak?
- Para gönderenler için yeni dönem: Havale ve EFT’lerde artık zorunlu
- Brigitte Bardot’tan sevenlerini üzen haber! Fransız ikon hayatını kaybetti
- Memur ve emeklilerin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar
- Market poşeti fiyatı değişiyor! Plastik poşet fiyatı 2026’da kaç TL oldu?
- DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı son durum
- 500 Bin Konut projesinde kura süreci başlıyor! TOKİ il il takvim: Adıyaman, Adana...
- İlk kar tatili haberi geldi! Valilik son dakika: Hangi illerde yarın okul yok?
- Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor
- Araba alacaklar buraya! 300 bin TL kredinin aylık taksitleri ne kadar? Banka banka…
- Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu ne, ne zaman çekildi?
- Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizle iletişim kurmanın en pratik yolu