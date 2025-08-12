Rusya ve ABD'den "Alaska" temasları: Lavrov ve Rubio zirvenin hazırlıklarını görüştü | Beyaz Saray: Trump ilerde Rusya'ya gidebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin-Trump zirvesinin hazırlıkları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin hazırlığıyla ilgili konuları telefonda ele aldı.

BAŞARILI ZİRVE İÇİN KARARLILIK VURGUSU

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi. Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

"TRUMP İLERİDE RUSYA'YA GİDEBİLİR"

Ayrıca Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "Trump-Putin görüşmesi Trump için bir egzersiz. Belki de Trump ileride Rusya'ya gidebilir" denildi.