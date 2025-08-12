Rusya ve ABD'den "Alaska" temasları: Lavrov ve Rubio zirvenin hazırlıklarını görüştü | Beyaz Saray: Trump ilerde Rusya'ya gidebilir

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 19:59 Güncelleme: 12.08.2025 20:29
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin hazırlığıyla ilgili konuları telefonda ele aldı.

BAŞARILI ZİRVE İÇİN KARARLILIK VURGUSU

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi. Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

"TRUMP İLERİDE RUSYA'YA GİDEBİLİR"

Ayrıca Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "Trump-Putin görüşmesi Trump için bir egzersiz. Belki de Trump ileride Rusya'ya gidebilir" denildi.

Grafik-AA Grafik-AA

PUTIN 1876'DAN BU YANA ALASKA'YA GİDEN İLK RUS LİDER OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1876'da ABD'nin Rus İmparatorluğundan satın aldığı Alaska eyaletini ilk ziyaret eden Rus lider olacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos'ta bir araya gelmeyi planlayan Putin, uzun yıllardan sonra ABD'ye ilk kez gidecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

