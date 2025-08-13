Trump’tan kritik görüşme öncesi dikkat çeken sözler: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak

13 Ağustos 2025, Çarşamba
13.08.2025 19:20
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin 'Putin'le görüştükten sonra Zelenskiy'i arayacağım' dedi. Trump '6 ayda 5 savaşı bitirdim. Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için buradayım. Eğer Putin durmazsa şimdi söylemeyeceğim ama sonuçları ağır olacak. dedi.

Trump Alaska öncesi Ukrayna zirvesine ilişkin de "Avrupalı liderlerle toplantımız 10 üzerinden 10 puanlıktı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

