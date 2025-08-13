Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyunbozan durumda
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, bugün Türkiye'ye geldi. Bakan eş-Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, YPG’nin bölgede oyunu bozucu bir rol üstlendiğini belirterek, “Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor” dedi. Bölgedeki en karanlık aktörün İsrail olduğunu vurgulayan Fidan, İsrail’in önceliğinin Suriye’de kaotik bir ortam yaratmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, örgütün ömrünü uzatmak isteyenler olduğunu söyleyen Fidan, “Bazı açıklamaları tolere etmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. YPG’ye yönelik uyarıda bulunan Fidan, “Küçük kurnazlıklarınızı görüyoruz; durduğunuz yer yer değil” dedi.
İşte Bakan Fidan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
"YPG SİSTEME DAHİL OLMAK İSTEMİYOR"
Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı. Bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Lazkiye'de başlayan olaylar, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi, burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak.
"KARANLIK TABLONUN EN BÜYÜK AKTÖRÜ İSRAİL"
Süveyda olaylarından sonra Amman'da düzenlenen toplantılar serisini destekledik. Kabilelerin bir araya gelerek bu sorunu barışçıl şekilde çözme arayışını olumlu bulduk. Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye'de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail'in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor. Attıkları adımlar sadece işgal ettikleri ülkeleri etkilemiyor, sınırı olan diğer ülkeleri de etkiliyor. Burada ortaya çıkması mümkün krizlerin önceden analizini yapıp, daha sonra ikazını yapıyoruz. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadığı sürece bölgesel işbirliğinin Suriye'deki yaraları sarma potansiyeli olduğunu da geçtiğimiz aylarda gördük. (İsrail) 'Biz bir kriz yaratalım, problem alanı oluşturalım' dediler. Bunun neticesinde ortaya çıkan karışıklıklar var. Lazkiye'deki olaylar ve YPG'nin istikrarsızlaştırma hareketleri devam etmişti ama sağ olsun kardeşlerimiz kendilerini eşit hissedecek bir Suriye'yi hayata geçirmenin vizyonu içindeler. Dürzilerin canları, malları korunmalı. Biz Türkiye olarak telkinlerimizi, tavsiyelerimizi yapıyoruz. Kardeşlerimizin de duruşu o yönde."
"SURİYE'DE KARIŞIKLIĞIN OLMADIĞI SÜRECE İHTİYAÇ VAR"
Suriye'deki kardeşlerimizin bu olumlu ve pozitif ajandayla ilerleyebilmesi için karışıklığın olmadığı bir sürece ihtiyaç var. Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var ve bunların başında da İsrail yönetiminin uyguladığı politikalar geliyor. Suriye'deki yeni yönetimin halka hizmet için devlet kurumlarını ayağa kaldırmak için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için yürüttüğü çalışmaları hep beraber desteklemeliyiz."
"GÖRMEDİĞİMİZİ ZANNETMESİNLER"
Yeni dönemde YPG/SDG tarafından çok fazla açıklama yapıldığını görüyoruz. Ortaya '10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz. Türkiye'de yürüyen süreç de bizi hiç ilgilendirmiyor' şeklinde bir tablo çıkıyor. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor? Halihazırda Türkiye'den, İran'dan, Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün 10 Mart'tan sonra, Türkiye'deki süreçten sonra silahlı tehdidi ortadan kaldıracak adımlar attığını görmüyoruz. Faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içinde olduklarını görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler. YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce.
"TÜRKİYE'DE YENİ BİR RUH, OLUMLU BİR SÜREÇ VAR"
Biz her zaman için büyük ve stratejik resme baktık. YPG'nin ve yönetim kadrolarının da artık zamana oynama politikasını bırakması lazım. Yol yakınken Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan, onların geleceklerini ipotek altına almaktan ve rehin almaktan çıkmaları lazım. Türkiye'de yeni bir ruh var, olumlu bir süreç var, bunlardan istifade etmek lazım. Sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Sizi tekrar buradan uyarıyorum ve halihazırda durduğunuz yeri artık değiştirmeye davet ediyorum. Suriye'yi nasıl beraber tekrar inşa edeceğinizi düşünün, önemli olan bu. Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız da yok. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Bizim bir numaralı refleksimiz her zaman iyi niyet ve yapıcı bir yaklaşım. Ama biz, bu konuda aldatılan tarafta da olmayacağız. Bunun altını çizmek istiyorum."
