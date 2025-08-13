Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyunbozan durumda

"SURİYE'DE KARIŞIKLIĞIN OLMADIĞI SÜRECE İHTİYAÇ VAR"

Suriye'deki kardeşlerimizin bu olumlu ve pozitif ajandayla ilerleyebilmesi için karışıklığın olmadığı bir sürece ihtiyaç var. Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var ve bunların başında da İsrail yönetiminin uyguladığı politikalar geliyor. Suriye'deki yeni yönetimin halka hizmet için devlet kurumlarını ayağa kaldırmak için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için yürüttüğü çalışmaları hep beraber desteklemeliyiz."

"GÖRMEDİĞİMİZİ ZANNETMESİNLER"

Yeni dönemde YPG/SDG tarafından çok fazla açıklama yapıldığını görüyoruz. Ortaya '10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz. Türkiye'de yürüyen süreç de bizi hiç ilgilendirmiyor' şeklinde bir tablo çıkıyor. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor? Halihazırda Türkiye'den, İran'dan, Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün 10 Mart'tan sonra, Türkiye'deki süreçten sonra silahlı tehdidi ortadan kaldıracak adımlar attığını görmüyoruz. Faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içinde olduklarını görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler. YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR RUH, OLUMLU BİR SÜREÇ VAR"

Biz her zaman için büyük ve stratejik resme baktık. YPG'nin ve yönetim kadrolarının da artık zamana oynama politikasını bırakması lazım. Yol yakınken Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan, onların geleceklerini ipotek altına almaktan ve rehin almaktan çıkmaları lazım. Türkiye'de yeni bir ruh var, olumlu bir süreç var, bunlardan istifade etmek lazım. Sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Sizi tekrar buradan uyarıyorum ve halihazırda durduğunuz yeri artık değiştirmeye davet ediyorum. Suriye'yi nasıl beraber tekrar inşa edeceğinizi düşünün, önemli olan bu. Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız da yok. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Bizim bir numaralı refleksimiz her zaman iyi niyet ve yapıcı bir yaklaşım. Ama biz, bu konuda aldatılan tarafta da olmayacağız. Bunun altını çizmek istiyorum."