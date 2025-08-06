Türkiye-Suriye arasında yeni dönem! 10 yeni mutabakat imzalandı
Türkiye-Suriye arasındaki iş birlikleri devam ediyor. Dış ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Suriye arasında Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplantıda Türkiye-Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ele alınırken, 10 yeni mutabakat imzalandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile biraraya geldi.
Toplantıya DEİK Başkanı Nail Olpak ile iki ülkenin iş dünyasından temsilciler de katıldı.Görüşme sonrasındaTürkiye- Suriye arasında ekonomi alanında 10 yeni mutabakat zaptı imzalandı.
10 MUTABAKAT İMZALANDI
İmza töreninde, DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi ile Suriye-Türkiye İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Şam Ticaret Odası, DEİK ile Halep Ticaret Odası, DEİK ile Lazkiye Ticaret Odası, DEİK ile Hama Ticaret Odası, DEİK ile Halep Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Halep Ticaret Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Halep Ticaret Odası arasında 10 muyabalat zaptına imza atıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Minnettar olmayan 3 burç! Vefa duygusundan yoksun olurlar
- Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
- Optik illüzyon testi: Sadece Einstein'ın kuzeni olanlar aradaki 3 farklı bulabiliyor
- 6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?
- Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?
- Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?
- Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?
- THY binlerce personel alımı yapacak: Pozisyonlar ve şartlar açıklandı! Kabin memuru, Pilot, Dispeçer
- Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi! O tarihte Gram 5.000 TL sınırına...
- Evde yokken klima kullanımı nasıl olmalı? Bu yöntem elektrik faturasında tasarruf sağlıyor
- Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?