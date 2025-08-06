Türkiye-Suriye arasında yeni dönem! 10 yeni mutabakat imzalandı

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10 MUTABAKAT İMZALANDI

İmza töreninde, DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi ile Suriye-Türkiye İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Şam Ticaret Odası, DEİK ile Halep Ticaret Odası, DEİK ile Lazkiye Ticaret Odası, DEİK ile Hama Ticaret Odası, DEİK ile Halep Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Halep Ticaret Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Halep Ticaret Odası arasında 10 muyabalat zaptına imza atıldı.