Şara ile görüşme sonrası Bakan Fidan’dan açıklama: Suriye’yi desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

BAKAN FİDAN: TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye dair mesajlar verdi. Bakan Fidan "Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam'ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye'nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.

Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık.