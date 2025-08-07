Şara ile görüşme sonrası Bakan Fidan'dan açıklama: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'ye giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş görüşmenin detaylarını aktardı. Bakan Fidan, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikası izlediğini vurgulayan Bakan Fidan 'İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
BAKAN FİDAN: TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye dair mesajlar verdi. Bakan Fidan "Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam'ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye'nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.
Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık.
Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti'ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık.
Görüşmelerimizde, İsrail'in Suriye'yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık. Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir. Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır.
İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail'in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz."
8 AYLIK SÜRE ELE ALINDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Cumhurbaşkanı Faruk Şara arasında gerçekleşen görüşmede, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ayda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme değerlendirildi. Görüşmede, ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.
TERÖRLE MÜCADELE MASADAYDI
Suriye'nin yeniden imarı ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de gündeme gelirken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği masaya yatırıldı.
Ayrıca, İsrail'in hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrarı ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemleri de görüşmede değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.
Bakan Fidan'ın 22 Aralık 2024'te Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil etmişti. Bu ziyareti, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.
Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Bu ziyaretlerde Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti.
Türkiye ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulmuş, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı. Savaş, "Suriye'de önemli bir görüşme olacak bugün. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gidecek ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla bir görüşme gerçekleştirecek. son 8 ayda bir diplomasi trafiği sürdürülüyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22 Aralık 2024 tarihinde ilk olarak Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu da aslında ilk ziyaret olmuştu Türkiye'den Suriye'ye yönelik. Bu gerçekleştirilen ziyaretlerde hem Türkiye'den Suriye'yi, hem de Suriye'den Türkiye'ye gelen bu diplomasi trafiğinde de özellikle Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış bu görüşmelerde ve özellikle de ülkede istikrarın tam olarak, tam olarak da tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmıştı ve yine bu görüşmelerde özellikle siyasi, ekonomik ve yine insani meselelerde değerlendirilmişti. Türkiye ve Suriye arasında özellikle ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları da bunların üzerinde durulmuş ve yine Türkiye'nin Suriye'yi her alanda da destek sağlamaya hazır olduğu da yine yinelenmişti bu yapılan görüşmelerde.
Son 8 ayda özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması bu yapılan görüşmede ve yine ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda bir görüşme gerçekleştirilmesi bu yapılan ikili görüşmede ele alınan konular arasında alınması bekleniyor. Yine Suriye'nin özellikle yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümlü bir şekilde önemli bir boyutunun teşkil edeceği ve yeniden ihya çalışmalarının da, yeniden imarına yönelik de bu Suriye'de yeniden hayatın devamına yönelik, ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik konuların da yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alınması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
