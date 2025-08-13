Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyunbozan durumda

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin bugün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen eş-Şeybani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu Bakan Fidan YPG'nin oyunbozan durumda olduğunu söylerken “Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor. Suriye'deki sorunları barışçıl şekilde çözmek istiyoruz. İsrail'in atacağı her adım tüm bölgeyi etkiliyor. Suriye'nin istikrarını ve güvenliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.” dedi. Hasan eş-Şeybani'nin ise “Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor.” ifadelerini kullandı.

