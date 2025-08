BM’nin Filistin Konferansı’nda iki devletli çözüme destek mesajı verildi

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 130'a yakın ülkenin üst düzey yetkililerini bir araya getiren Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, 3 gün süren oturumların ardından New York Çağrısı ve New York Bildirisi kabul edildi.

Fransa, Suudi Arabistan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu eş başkanların düzenlediği konferansa, İsrail'in yanı sıra ABD'nin de katılmaması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti.

Yılmaz, konferans marjında yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir lekedir." mesajını verdi.

Filistin devletini tanımayan ülkelere çağrıda bulunan Yılmaz, "Bu çerçevede, tanınma yönündeki tüm son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu acil siyasi adımların yanı sıra Filistin yönetimine mümkün olan her şekilde kapasite geliştirme konusunda da yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN "KIRILMA NOKTASINA GELİNDİ" UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iki devletli çözüme ilişkin "kırılma noktasına" gelindiği konusunda uyardı.

"Filistinliler için devlet kurma bir ödül değil, bir haktır." vurgusunda bulunan Guterres, uluslararası topluma sadece iki devletli çözüm vizyonunu canlı tutma çağrısı yapmadığını, aynı zamanda bunu gerçeğe dönüştürmek için acil, somut ve geri döndürülemez adımlar atılması gerektiği çağrısı yaptığının altını çizdi.

Sürece Gazze'den başlanması gerektiğini ifade eden Guterres, "Gazze, felaketlerin birbirini izlediği bir çöküşe sürüklendi." uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Filistin devletinin kurulması ile İsrail'in güvenliği arasında sahte bir tercih yaratılmasını reddedelim. İşgalin güvenlik getirmediğini kabul edelim. İsrail'in meşru güvenlik kaygıları nasıl ciddiye alınmalıysa, Filistin halkının meşru hakları da aynı şekilde ele alınmalıdır." vurgusunu yaptı.

TANIMAYA YÖNELİK DESTEK ÇAĞRILARI ARTTI

Avustralya, Kanada, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke ise "New York Çağrı'sıyla İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme olan güçlü bağlarını vurguladı.

Filistin devletini henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atma çağrısı yapılan açıklamada, "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin devletini halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME YOĞUN DESTEK

Diğer taraftan Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'nde de İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık güçlü bir şekilde kınandı.

Bildiride, İsrail saldırılarının yıkıcı bir insani felakete yol açtığı belirtilirken, Gazze'deki savaşın derhal sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan, konferansta İngiltere ve Kanada da Filistin devletini yakın zamanda tanıma kararı aldıklarını duyurmuştu.