Kritik görüşme başladı! ABD Başkanı Trump duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşüyor

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MÜZAKERELER İÇİN VATİKAN'I İŞARET ETTİ

Trump devamında, "Putin'le güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bakalım işler nasıl gidecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmak için Vatikan'dan daha iyi bir yer olamaz." ifadelerine yer verdi.