Kritik görüşme başladı! ABD Başkanı Trump duyurdu: Putin ile Zelenskiy görüşüyor
Dünya'nın gözü Ukrayna-Rusya görüşmesine çevrilirken ABD Başkanı Trump'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Trump, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüştüğünü duyurdu. Trump, 'Bakalım nasıl sonuçlanacak. Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda birçok şeye bakıyoruz' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında bir görüşme yapıldığını ifade etti.
"RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KONUSUNDA BİRÇOK ŞEYE BAKIYORUZ"
Trump, "Görüşme bakalım nasıl sonuçlanacak. Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda birçok şeye bakıyoruz" dedi.
MÜZAKERELER İÇİN VATİKAN'I İŞARET ETTİ
Trump devamında, "Putin'le güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bakalım işler nasıl gidecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmak için Vatikan'dan daha iyi bir yer olamaz." ifadelerine yer verdi.
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