Savaşan taraflar Türkiye'de buluşuyor! Zelenskiy: Perşembe günü Türkiye’de Putin'i bekleyeceğim - Krem'lin'den Erdoğan vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Başkan Erdoğan Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, 'Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım” açıklamasının ardından Başkan Erdoğan’ın İstanbul müzakerelerine ilişkin tam destek verdiğini söyleyen Kremlik’den sürece ilişkin yeni açıklama geldi. Kremlin, Putin’in Ukrayna ile doğrudan müzakereleri İstanbul’da başlatma önerisine Başkan Erdoğan’ın tam destek verdiğini söyleyerek Türkiye’nin, sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hatırlanacağı üzere dün gece (10 Mayıs) Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
Yaşanan gelişmenin ardından beklenen görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkes anlaşması konusunda Türkiye'de görüşme teklifine değinerek, "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkes anlaşması konusunda Türkiye'de görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.
"HEMEN ŞİMDİ GÖRÜŞMEYİ YAPIN"
Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" dedi.
Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" dedi.
"PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM"
Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ise açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak yönünde yarından itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı. Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi. Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK!
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlatma önerisi masaya yatırıldı. Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın, barış sürecine yönelik bu girişime tam destek verdiği ve Türkiye'nin arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.
KREMLİN: "TÜRKİYE HER TÜRLÜ YARDIMI SUNMAYA HAZIR"
Putin'in önerisinin detaylı şekilde ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın İstanbul'da müzakere platformunun kurulması konusunda tam destek sunduğu belirtildi. Kremlin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacaktır."
PUTİN'DEN ZAFER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Görüşmede Putin'in, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı) 80. yıl dönümü kutlamalarına dair izlenimlerini Başkan Erdoğan'la paylaştığı da bildirildi. Putin, etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası temaslara dair bilgiler de verdi.
ENERJİ VE TİCARET BAĞLARI DA GÜNDEMDEYDİ
Telefon görüşmesinde liderler, yalnızca Ukrayna ile ilgili gelişmeleri değil, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini de değerlendirdi. Kremlin açıklamasında, "Enerji sektöründeki stratejik projelerin sürdürülmesi ve ticaret ile yatırım bağlarının daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı ilgi dile getirildi" denildi.
ARKA PLAN: MÜZAKERELER 2022'DE KESİNTİYE UĞRAMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılında askıya alınan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını teklif etmişti. Bu adım, bölgedeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümüne dair yeni bir umut olarak görülüyor.
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