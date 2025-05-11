Savaşan taraflar Türkiye’de buluşuyor! Zelenskiy: Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğim - Krem’lin’den Erdoğan vurgusu

(Foto: AA)

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkes anlaşması konusunda Türkiye'de görüşme teklifine değinerek, "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkes anlaşması konusunda Türkiye'de görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.

"HEMEN ŞİMDİ GÖRÜŞMEYİ YAPIN"

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" dedi.

Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" dedi.

(Foto: AA)

"PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM"

Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ise açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak yönünde yarından itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı. Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi. Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK!

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlatma önerisi masaya yatırıldı. Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın, barış sürecine yönelik bu girişime tam destek verdiği ve Türkiye'nin arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.