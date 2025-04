Tel Aviv’de hayal kırıklığı: İsrail ve ABD arasında büyük çatlak! Netanyahu’nun o planına Trump’tan ret!

The New York Times'ın aktardığı ve İsrail'in geçtiğimiz aylarda şekillendirdiği gizli askeri planlara göre, ülke işgal güçleri mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik kapsamlı bir saldırı başlatmaya hazırlanıyordu. Planın amacı, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini en az bir yıl geriletmekti.