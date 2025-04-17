Tel Aviv'de hayal kırıklığı: İsrail ve ABD arasında büyük çatlak! Netanyahu'nun o planına Trump'tan ret!
The New York Times’ın özel haberine göre, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı planı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından son anda veto edildi. Washington ve Tel Aviv arasındaki bu kritik görüş ayrılığı, iki ülke arasındaki stratejik ittifakta yeni bir kırılma mı yaratıyor sorusunu akıllara getirdi.
The New York Times'ın aktardığı ve İsrail'in geçtiğimiz aylarda şekillendirdiği gizli askeri planlara göre, ülke işgal güçleri mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik kapsamlı bir saldırı başlatmaya hazırlanıyordu. Planın amacı, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini en az bir yıl geriletmekti.
Ancak İsrail'in bu saldırı planının en kritik detayı, ABD'nin askeri desteği olmadan bu operasyonun başarı şansının neredeyse sıfır olmasıydı. İsrail, hem operasyonun hava saldırısı ayağında Amerikan bombardıman uçaklarının desteğini, hem de İran'ın olası misillemesine karşı savunmada ABD'nin desteğini şart görüyordu.
TRUMP'IN KARARI: DİPLOMASİYİ SEÇTİ, NETANYAHU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
The New York Times'ın haberine göre, Başkan Trump, İsrail'in bu planını haftalar süren tartışmaların ardından reddetti. Trump, İran'a askeri müdahaleye kapıyı kapatarak, nükleer programın sınırlandırılması için diplomatik müzakerelere öncelik verilmesini kararlaştırdı.
Trump, daha önce Obama döneminde imzalanan İran Nükleer Anlaşması'nı yırtıp atmıştı. Ancak ikinci döneminde, Orta Doğu'da yeni bir savaş riskinden kaçınmak için Tahran'la yeniden müzakere masasına oturmayı tercih etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu karardan büyük rahatsızlık duydu.
Netanyahu, 7 Nisan'da Washington'a giderek Trump'la Oval Ofis'te kritik bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısında ABD'nin bizzat sahada yer alması gerektiğini ima etti. Fakat Trump, Netanyahu'ya ABD'nin askeri bir saldırıyı şimdilik desteklemeyeceğini açıkça ifade etti.
BEYAZ SARAY'DA İSRAİL'E ŞÜPHEYLE BAKAN İSİMLER
The New York Times'ın aktardığına göre, Trump yönetimi içinde de bu konuda ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, saldırının büyük bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunarak İsrail planına karşı çıktı.
Aynı toplantılarda Trump'ın başdanışmanları Susie Wiles, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı JD Vance de saldırının risklerine dikkat çekti.
Hatta İsrail'in planını başlangıçta desteklemeye daha sıcak bakan isimlerden biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz bile, saldırının başarı şansı konusunda şüpheye düştü.
NETANYAHU'NUN BASKISI VE ABD'NİN HAZIRLIKLARI: KARAR MASADA DEĞİŞTİ
İsrail tarafı, ABD'den beklediği askeri desteği almak için bastırdı. İsrail işgal güçleri, planın bir parçası olarak ABD bombardıman uçaklarının ve savunma sistemlerinin desteğini şart koştu. Amerikan ordusu, bölgeye ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri, B-2 bombardıman uçakları ve uçak gemileri gönderdi.
Görünüşte bu askeri hareketlilik, Yemen'deki İran destekli Husi militanlara karşı yapılıyor gibi gösterilse de, The New York Times'a konuşan kaynaklar, hazırlıkların aslında İsrail'in İran operasyonu için de planlandığını belirtti.
New York Times'ın aktardığına göre son karar Trump'a aitti. İsrail planlarının masaya konduğu toplantılar sırasında Trump, diplomatik seçeneğe ağırlık verilmesi yönünde kararını netleştirdi. Aylarca süren gerilimli istişarelerin ardından Netanyahu'nun operasyon için Washington'dan beklediği yeşil ışık gelmedi.
İRAN CEPHESİ: TANSİYON YÜKSEK, SAVAŞ İSTEMİYORUZ MESAJI
İran ise bu süreçte diplomasiye kapıyı araladı. Trump'ın gönderdiği doğrudan müzakere teklifini reddeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha sonra dolaylı görüşmelere sıcak bakabileceklerini sinyali verdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Savaştan yana değiliz, krizi diplomasiyle çözmek istiyoruz; ancak egemenliğimiz saldırıya uğrarsa, yanıtımız çok sert olur." diyerek olası bir saldırının sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.
THE NEW YORK TIMES: İTTİFAKTA ÇATLAK, İSTİHBARAT OYUNLARI DEVREDE
The New York Times'ın haberinde, Netanyahu'nun, Trump yönetiminin desteğini alamayınca yeniden daha fazla sabotaj ve suikast odaklı 'örtülü operasyonlara' yöneldiği belirtiliyor. Bu operasyonlar, İran'ın nükleer programını yavaşlatsa da tamamen durduramıyor.
Habere göre İsrail, İran'ın dağların altındaki tesislerini hedef almak için ABD'nin elindeki en büyük konvansiyonel bombaya —30 bin librelik "bunker buster" bombaya— erişim talep etti, ancak bu isteği de Washington tarafından geri çevrildi.
SONUÇ: ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE GÜVEN KRİZİ KAPIDA MI?
Bu gelişmeler, İsrail ile ABD arasında İran konusunda uzun zamandır süregelen iş birliğinin ciddi bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Trump'ın İsrail'e, en hassas güvenlik meselesinde 'şimdilik hayır' demesi, iki ülke arasındaki askeri ittifakta İsrail'in aleyhine bir durumun kapısını aralıyor.
Netanyahu'nun daha fazla yalnız kalması, bölgedeki tansiyonu düşürecek mi yoksa İsrail, ABD'siz bir saldırı riskini göze alacak mı? Yanıt, önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı
- Starter Pack nedir, ne anlama geliyor? ChatGPT ile Starter Pack nasıl yapılır? İşte yazmanız gereken komut...
- Trafikte devrim! Trafik ışıklarına beyaz da geliyor: İşte anlamı
- ALES/2 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2025 ALES/2 başvuru tarihleri...
- TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?
- Afrika'dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın
- Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
- Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?
- Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...
- Mavi Dil hastalığı nedir, ne demek? Mavi Dil hastalığı bulaşıcı mı, insanlara geçer mi? İşte belirtileri
- Kırmızı kurtlar Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı! İşte en çok Türk taraftara sahip futbol takımı
- 150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri