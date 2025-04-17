Tel Aviv’de hayal kırıklığı: İsrail ve ABD arasında büyük çatlak! Netanyahu’nun o planına Trump’tan ret!

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Ancak İsrail'in bu saldırı planının en kritik detayı, ABD'nin askeri desteği olmadan bu operasyonun başarı şansının neredeyse sıfır olmasıydı. İsrail, hem operasyonun hava saldırısı ayağında Amerikan bombardıman uçaklarının desteğini, hem de İran'ın olası misillemesine karşı savunmada ABD'nin desteğini şart görüyordu.

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The New York Times'ın haberine göre, Başkan Trump, İsrail'in bu planını haftalar süren tartışmaların ardından reddetti. Trump, İran'a askeri müdahaleye kapıyı kapatarak, nükleer programın sınırlandırılması için diplomatik müzakerelere öncelik verilmesini kararlaştırdı.

Trump, daha önce Obama döneminde imzalanan İran Nükleer Anlaşması'nı yırtıp atmıştı. Ancak ikinci döneminde, Orta Doğu'da yeni bir savaş riskinden kaçınmak için Tahran'la yeniden müzakere masasına oturmayı tercih etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu karardan büyük rahatsızlık duydu.