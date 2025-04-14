Trump'tan İran'a tepki! "Nükleer silaha sahip olamaz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar. İran sorununu çözeceğim. Bizimle anlaşmak istiyorlar ama nasıl yapacaklar bilmiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına, eski Başkan Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin izin verdiğini savunarak, "Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde." ifadesini kullandı.

İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HİLELİ OLMASAYDI..."

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenskiy'i suçladı.

Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

SAHTEKAR BIDEN VE ZELENSKİY KORKUNÇ İŞ YAPTILAR

Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Devlet Başkanı Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde."

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.