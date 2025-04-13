Washington-Tahran zirvesinden sonuç: İran ve Beyaz Saray’dan açıklama: Olumluydu

ABD Başkanı Donald Trump (AP)

RUSYA-UKRAYNA'YA DEĞİNDİ: O DA FENA DEĞİL



Bu nedenle konu hakkında çok konuşmayı tercih etmediğine işaret eden Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "fena gitmediğini" dile getirdi.



Trump, yakın zamanda Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacağını belirterek, "Bir noktadan sonra ya elini taşın altına koyman ya da susman gerekir. Ne olacağını göreceğiz ama bence şu an işler yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI TAHRAN'DAN REST: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, İran heyetinin Umman'da ABD ile yapılan müzakerelerde nükleer alandaki tutumundan geri adım atmayacağını belirtti.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kousari, Tahran'ın nükleer program konusunda kararlı olduğunu kaydederek, ABD ile müzakerelerde nükleer alandaki tutumlarından geri adım atmayacaklarını kaydetti. Kousari, "Görüşmeler İran'ın nükleer programı çerçevesinde kalırsa, Tahran kesinlikle bu konudaki sorunları ele alacak ancak nükleer konudaki mevcut pozisyonlarından geri adım atmayacaktır." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari, İran'ın bir savaş başlatmayacağını fakat ABD ya da İsrail'in topraklarına yönelik herhangi bir saldırısına sert bir yanıt vereceğini ifade etti. Koussari, "Eğer görüşmelerde İran'ın savunma ve füze programları gibi nükleer meselenin ötesinde konular gündeme gelirse, bu İran için kırmızı çizgilerin aşılması anlamına gelir ve bu tür konuların tartışılması tüm müzakere sürecini kesinlikle durdurur." açıklamasında bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: YAPICIYDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İran'la yapılan görüşmeler olumlu ve yapıcıydı." denildi ve açıklana şöyle devam etti:

"Witkoff'un gerçekleştirdiği görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adımdır. Taraflar 19 Nisan'!da yeniden bir araya gelmek üzere anlaştı."

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da gerçekleşen İran ve Amerika heyetleri arasındaki dolaylı görüşmelerin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 2 buçuk saat süren dolaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Umman Dışişleri Bakanı Sayın Buseydi'nin yoğun çabaları sayesinde, kendisi iki heyet arasında mekik diplomasisi yürüttü ve dört kez gidip geldi."

"Görüşmeler sırasında taraflardan hiçbiri uygunsuz bir dil kullanmadı."

"Her iki taraf da, her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya ulaşmak için görüşmeleri sürdürme konusundaki istekliliğini ortaya koydu."

"İkinci tur görüşmeler, önümüzdeki Cumartesi günü yeniden başlayacak. Bu turda artık bir anlaşmanın çerçevesine girilecek ve bu sürecin ne kadar devam edebileceğini birlikte göreceğiz."

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM ZİRVEDE, MASADA NÜKLEER KRİZ VAR

İran ve Amerika, yarım asırdır süregelen düşmanlığın gölgesinde kritik bir yol ayrımında. Başkan Trump daha önce defalarca, bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'ın nükleer programını hedef alan hava saldırılarını başlatacağı tehdidinde bulunmuştu. Diğer yandan, İranlı yetkililer de ellerindeki, silah yapımına çok yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokuyla, nükleer silah üretimine yönelebilecekleri uyarısını giderek daha sık dile getiriyor.

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI: DOSTANE BİR ATMOSFER

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turunun "bakış açılarını birbirine yaklaştıran dostane" bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.



Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ağırlamaktan, adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varma ortak amacıyla diyalog ve müzakere sürecini başlatmak üzere arabuluculuk yaptığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.