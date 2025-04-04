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Rusya Ukrayna’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Zelenskiy'den sert tepki...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.04.2025 20:42 Güncelleme: 04.04.2025 20:44
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Rusya Ukrayna’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Zelenskiy’den sert tepki...

Dünya ateşkes beklerken Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde düzenlediği füze saldırısında 14 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin 6’sının çocuk olduğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Zelenskiy, 'Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor.' ifadeleri ille tepki gösterdi.

Rusya, Ukrayna'yı hava saldırılarıyla hedef alıyor. Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde füze saldırısı düzenledi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, olay yerinin yakınında çocuk parkı olduğunu söyledi. Yerel kaynaklar ise, en az 50 kişinin yaralandığını aktardı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"ABD, AVRUPA VE DİĞER TÜM ÜLKELER, RUSYA'YI SAVAŞTAN VAZGEÇİRMEYE YETECEK GÜCE SAHİP"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Zelenskiy, "Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor. Dünyanın Rusya'ya yapacağı baskı, Ukrayna'nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya'yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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