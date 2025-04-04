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Rusya: Ukrayna'ya ait 107 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde yok ettik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.04.2025 09:14
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Rusya: Ukrayna’ya ait 107 İHA’yı gece bölgelerimiz üzerinde yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 107 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemleri tarafından 107 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Kursk, 30'un Orlov, 18'inin Lipetsk, 7'sinin Kaluga, 4'ünün Rostov, 3'ünün Tambov, 3'ünün Moskova, 2'sinin Bryansk, 1'inin Voronej, 1'inin de Tula bölgeleri ve 4'ünün Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'da bulunan havalimanlarında uçuşların, İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.
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