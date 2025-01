Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye’nin AB ile diyaloğu devam edecek! Arkasındayım

Scholz, AA'ya yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın Rusya - NATO savaşına dönüşmemesi gerektiğini kaydetti (AA)



"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI RUSYA-NATO SAVAŞINA DÖNÜŞMEMELİ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini ve kendisinin bunu bir dönüm noktası olarak nitelediğini aktaran Almanya Başbakanı, şöyle devam etti: "Bir dönüm noktası çünkü on yıllardır sahip olduğumuz ve bize Avrupa'da barış ve güvenliği garanti eden bir anlaşma iptal edildi. Yani sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceği. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın bir kısmını ya da tamamını zorla ve büyük bir yıkımla kendi topraklarına katmak istiyor. Bu mümkün değil ve işte bu yüzden Ukrayna'yı desteklemeliyiz ve destekliyoruz. Aynı zamanda, bu savaşın Rusya ile NATO arasında, tahmin edilebileceği gibi, en korkunç sonuçları doğuracak bir savaşa dönüşmemesine de her zaman dikkat ediyoruz. Ve tüm diplomatik imkanların kullanılması konusunda yoğun çaba sarf ediyorum. Son olarak Rusya Devlet Başkanı ile de görüştüm."



Scholz, ölümlere son vermek ve Ukrayna'nın kendi güçlü ordusuyla AB yolunda bağımsız, egemen bir devlet olarak nasıl bir perspektife sahip olabileceğini görmek için bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



"İSRAİL VE FİLİSTİN İÇİN BARIŞÇIL BİR PERSPEKTİF OLMALI"

Olaf Scholz, "Gazze'deki insani kriz konusunda geriye dönüp bakıldığında farklı ne yapılabilirdi?" sorusu karşısında, "İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına sahip olduğu" söylemini yineledi.



Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşması gerektiği konusunda her zaman çok net olduklarını savunan Scholz, Gazze'de Hamas'ın saldırısıyla ilgisi olmayan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Bu kadar çok sivil kurban olmamalı." dedi.



Scholz, "İsrail ve Filistin devletinin bir arada yaşaması için bir perspektif, barışçıl bir perspektif olmalı. Bu iki devletli çözüm her zaman Almanya'nın takip ettiği bir perspektif olmuştur ve bu nedenle şimdi bunun gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.



Barış içinde yan yana yaşayabilmenin İsraillilerin ve Filistinlilerin çıkarına olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu aynı zamanda Filistin yönetiminin Batı Şeria ve Gazze'nin sorumluluğunu üstlenebileceği anlamına da geliyor." diye konuştu.



Şansölye Scholz, "Almanya'nın çifte standart uyguladığı eleştirileri var. (Almanya) Bir yandan her platformda uluslararası kurallara uyulması çağrısında bulunurken, diğer yandan BM kararlarını ve uluslararası kurumları hiçe saymasına rağmen İsrail'i siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi, burada belirli çifte standartların uygulandığı izlenimini vermiyor mu?" şeklindeki soruya da, "Hayır. Politikamız her zaman çok nettir ve her zaman aynı ilkeleri takip ediyor. Bu nedenle örneğin Lübnan'da barışçıl bir perspektif görebildiğimiz için de çok mutluyum. Bunun için çok çaba sarf ettik ve şimdi tüm anlaşmaların uygulanacağını ve Lübnan'ın kendi geleceğini belirleyebileceğini ümit ediyoruz." dedi.



Almanya için Filistinlilerin geleceğine ilişkin perspektifin de iki devletli bir çözüm olduğunu yineleyen Scholz, "Batı Şeria ve Gazze'yle Filistinlilerin kendi kendilerini yönettikleri bir yer olacak. Gelecekte de bunu savunmaya devam edeceğiz. Filistinliler de dahil olmak üzere tüm Arap komşuları ile İsrail arasında iyi bir şekilde bir arada yaşama fırsatı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Scholz, "Ancak İsrail hükümetinde Gazze'yi ilhak etmeye devam edeceklerine dair sesler de var. Buna ne diyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Biz netiz. İki devletli çözümün bir perspektif olduğunu daha önce söyledim. Bunu sadece Birleşmiş Milletler'de savunmuyoruz, her yerde söylüyoruz. Ben bunu İsrail'de de söyledim." cevabını verdi.



Suriye'deki gelişmelere de değinen Scholz, "Kendi halkına baskı uyguladığı, öldürdüğü ve işkence ettiği için çok gecikmiş şekilde devrilen Esed'den sonra sonra Suriye'de barışçıl bir gelişmenin mümkün olması için çaba harcıyoruz. Böylece bu ülke, farklı dini toplulukları ve etnik gruplarıyla birlikte geleceğini kazanabilir." dedi.