Batı medyası DEAŞ'ı yeniden hortlattı! Saldırı haberlerinde dikkat çeken başlıklar!
ABD, yeni yılın ilk gününde art arda 3 saldırıyla karşı karşıya gelirken 15 kişinin hayatını kaybettiği New Orleans saldırısında kalabalığa dalan araçta DEAŞ bayrağı bulunduğu iddiası Batı medyasını harekete geçirdi. ABD'nin 20 Ocak'ta koltuğa geçecek Donald Trump'ın Orta Doğu'dan askerlerini çekmek istediği açıklamalarının ardından gerçekleşen saldırılara ilişkin İngiltere merkezli The Economist 'New Orleans'taki saldırı DEAŞ konusunda korkuları artırdı' başlığını kullandı. Haberinde Trump'a gözdağı veren dergi, ABD'nin bölgeden askerlerini çekmemesi için resmen parmak salladı. The Telegraph, ABC ve BBC de haberlerinde DEAŞ'ı servis etti. İşte Batı medyasından DEAŞ propagandası...
ABD yeni yıla 3 ayrı saldırıyla merhaba dedi. New Orleans'ta yeni yıl kutlamaları için Bourbon Caddesi'nde toplanan kalabalığa Ford kamyon tipi aracıyla dalarak 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Shamsud Din Jabbar'ın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğu iddia edilmişti.
New Orleans saldırısının ardından saatler sonra Las Vegas'taki Trump Tower'ın önünde patlama meydana gelmişti. Elon Musk'ın Tesla şirketine ait Cybertruck'ın patladığı olayın failinin 37 yaşındaki ordu gazisi Matthew Livelsberger olduğu belirlenmişti.
Son olarak bu sabah Queen bölgesinde bir gece kulübünde silahlı saldırılar meydana gelirken Jabbar ve Livelsberger'in ABD ordusunda aynı üste görev aldığı öne sürüldü.
Araçların aynı şirketten kiralandığı bilgisi paylaşılırken New Orleans Belediye Başkanı ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan saldırıya ilişkin çelişkili açıklamalar gelmişti.
Belediye Başkanı LaToya Cantrell, 'Bu bir terör saldırısı.' açıklamasında bulunurken New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick, "Buna uluslararası bir terör saldırısı diyemeyiz." demişti.
Ardından ABD medyası tarafından Jabbar'ın kullandığı aracın arkasında DEAŞ bayrağı bulunduğu açıklanmıştı.
BATI MEDYASINDAN DEAŞ PROPAGANDASI: DEAŞ YENİDEN HORTLADI
Olayları sitesine haber yapan Batı merkezli gazete ve yayınlar DEAŞ'ı öne çıkararak haberleri okurlarına servis ederken DEAŞ'ı yeniden hortlattı.
Londra merkezli The Economist, "New Orleans'taki saldırı DEAŞ konusunda korkuları artırdı" başlığını kullandı, haberini DEAŞ üzerinden kurguladı.
İngiliz dergi Dış İlişkiler Konseyi'nde terörle mücadele uzmanı Bruce Hoffman, "2024 DEAŞ'ın diriliş yılıydı" sözlerine yer vererek 24 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne birkaç terör saldırısına daha yer verdi. Geçtiğimiz yazdan bu yana, Amerikan istihbarat servislerinin iki büyük DEAŞ saldırısına da engellediğini öne sürdü. The Economist'e göre biri Avusturya'daki bir Taylor Swift konseri için, diğeri ise Oklahoma City'deki seçim günü için planlanmıştı.
THE ECONOMIST'TEN TRUMP'A GÖZDAĞI: ÖZEL KUVVETLERİ ÇEKERSEN...
Obama yönetiminin sona ermesinden bu yana ABD hükümetinin terörle mücadeleye odaklanmakta zorlandığını yazan The Economist, Çin ve Rusya'yı içeren büyük güç stratejisiyle beraber yürütlen rekabetin ve İran ile devam eden çatışmanın terörle mücadeleyi gölgede bıraktığını öne sürdü.
Donald Trump'ın Orta Doğu'dan çekileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gelen bu saldırılar sonrası İngiliz dergisi resmen Trump'a göz dağı verdi. Dergi Trump yönetiminin Orta Doğu'dan askerlerini ve YPG/PKK gibi vekil örgütlerini bölgeden çekerse DEAŞ ve El Kaide'ye "fırsat tanımış olacağını" şöyle savundu:
"Trump'ın kabinesinin izolasyonculuğa olan eğilimi, özellikle Amerika son yıllarda terörle mücadele stratejisini karakterize eden Özel Kuvvetler ve yerel ordu eğitmenlerini geri çekerse, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütlerin yurtdışında büyüme alanı da verebilir."
THE TELEGRAPH: RÜYASINDA DEAŞ'A KATILMASI GEREKTİĞİNİ GÖRÜYORDU
İngiltere merkezli The Telegraph New Orleans saldırganının profilini analiz ettiği haberinde DEAŞ'ın saldırgan Jabbar'ın rüyalarına girdiğini iddia etti.
"Jabbar: Ordu gazisi emlakçı oldu ve IŞİD tarafından rüyalarında ziyaret edildi" başlığını atan The Telegraph, Jabbar'ın saldırıdan bir süre önce bir dizi video kaydı yaptığını ve yetkililerin şu anda bunları araştırdığını öne sürdü.
Telegraph'ın haberine göre Jabbar'ın, yaptığı video kayıtlarında "Rüyamda DEAŞ'a katılmam gerektiği söyleniyor" tarzında ifadeler kullandığı belirtildi.
BBC VE ABC: DEAŞ'TAN İLHAM ALDI
İngiltere merkezli BBC ve ABC de haberinde saldırgan Jabbar'ın DEAŞ'tan etkilendiği iddialarını ön plana çıkardı.
Jabbar'ın saldırıyı düzenlemeden önce ailesini öldürmek istediğini ve DEAŞ'tan bahsettiği videolar yayınladığını haberinde servis etti.
The Telegraph, BBCya da ABC'nin iddia ettiği videoların hiçbirinin izine ise rastlanmadı.