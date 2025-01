Batı medyası DEAŞ’ı yeniden hortlattı! Saldırı haberlerinde dikkat çeken başlıklar!

Foto: X

"Trump'ın kabinesinin izolasyonculuğa olan eğilimi, özellikle Amerika son yıllarda terörle mücadele stratejisini karakterize eden Özel Kuvvetler ve yerel ordu eğitmenlerini geri çekerse, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütlerin yurtdışında büyüme alanı da verebilir."

THE TELEGRAPH: RÜYASINDA DEAŞ'A KATILMASI GEREKTİĞİNİ GÖRÜYORDU

İngiltere merkezli The Telegraph New Orleans saldırganının profilini analiz ettiği haberinde DEAŞ'ın saldırgan Jabbar'ın rüyalarına girdiğini iddia etti.

"Jabbar: Ordu gazisi emlakçı oldu ve IŞİD tarafından rüyalarında ziyaret edildi" başlığını atan The Telegraph, Jabbar'ın saldırıdan bir süre önce bir dizi video kaydı yaptığını ve yetkililerin şu anda bunları araştırdığını öne sürdü.