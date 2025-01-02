Batı medyası DEAŞ’ı yeniden hortlattı! Saldırı haberlerinde dikkat çeken başlıklar!

The Economist ekran görüntüsü

İngiliz dergi Dış İlişkiler Konseyi'nde terörle mücadele uzmanı Bruce Hoffman, "2024 DEAŞ'ın diriliş yılıydı" sözlerine yer vererek 24 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne birkaç terör saldırısına daha yer verdi. Geçtiğimiz yazdan bu yana, Amerikan istihbarat servislerinin iki büyük DEAŞ saldırısına da engellediğini öne sürdü. The Economist'e göre biri Avusturya'daki bir Taylor Swift konseri için, diğeri ise Oklahoma City'deki seçim günü için planlanmıştı.

THE ECONOMIST'TEN TRUMP'A GÖZDAĞI: ÖZEL KUVVETLERİ ÇEKERSEN...

Obama yönetiminin sona ermesinden bu yana ABD hükümetinin terörle mücadeleye odaklanmakta zorlandığını yazan The Economist, Çin ve Rusya'yı içeren büyük güç stratejisiyle beraber yürütlen rekabetin ve İran ile devam eden çatışmanın terörle mücadeleyi gölgede bıraktığını öne sürdü.

Donald Trump'ın Orta Doğu'dan çekileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gelen bu saldırılar sonrası İngiliz dergisi resmen Trump'a göz dağı verdi. Dergi Trump yönetiminin Orta Doğu'dan askerlerini ve YPG/PKK gibi vekil örgütlerini bölgeden çekerse DEAŞ ve El Kaide'ye "fırsat tanımış olacağını" şöyle savundu: