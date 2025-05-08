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Ayşe Barım'dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'dan dikkat çeken hamle!

Gezi Parkı davasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı ortaya çıkan ünlü menajer Ayşe Barım cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır Barım'la çalışan ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, Barım'ın kurucusu olduğu menajerlik şirketinin internet sitesindeki listeden sessizce çıkarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:34
Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

Dizi sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce tutuklanmıştı.

Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

Barım hakkında 30 yıl hapis istenirken, ID İletişim'in uzun süredir temsil ettiği oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay'ın, ajansla yollarını ayırdığı iddia edildi.

Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın hem adları hem de fotoğrafları Ayşe Barım'ın ajansının oyuncular listesinden kaldırıldı.

Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

Şirket, Instagram'da Hazal Kaya'yı takibi bıraktı.

Ayşe Barım’dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay’dan dikkat çeken hamle!

Sosyal medyada ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ID İletişim'in, Instagram'da Hazal Kaya'yı takibi bıraktığı fark edilirken, Kaya'nın ajansı hâlâ takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.