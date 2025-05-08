Ayşe Barım'dan ayrıldılar: Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'dan dikkat çeken hamle!

Gezi Parkı davasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı ortaya çıkan ünlü menajer Ayşe Barım cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır Barım'la çalışan ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, Barım'ın kurucusu olduğu menajerlik şirketinin internet sitesindeki listeden sessizce çıkarıldı.