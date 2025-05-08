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Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi iddiası: DEM Parti'den açıklama

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Giriş: 08.05.2025 12:05 Güncelleme: 08.05.2025 12:22
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Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimi iddiası: DEM Parti’den açıklama

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatından önce, 2 Nisan’da aracına zarar vermeye yönelik bir düzenek yerleştirildiğini açıkladı. Partinin açıklamasına göre, otopark görevlisi, Önder’in aracından gelen seslerden şüphelenerek aracı servise götürdü. Serviste sol arka lastiğe zarar verebilecek keskin, metal bir düzeneğin yerleştirildiği ortaya çıktı. Suikast girişimine yönelik araştırmalar sürüyor.

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı öncesi 2 Nisan'da, aracına sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiğini, olayın resmi mercilere iletildiğini açıkladı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder' suikast girişimi iddiasına ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi (AA)DEM Partili Sırrı Süreyya Önder' suikast girişimi iddiasına ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi (AA)

Partiden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SUİKAST İDDİASI

Bazı basın-yayın organlarında İmralı heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. 2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

"HENÜZ NET SONUÇ YOK"

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.

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Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimi iddiası: DEM Parti’den açıklama Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimi iddiası: DEM Parti’den açıklama Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimi iddiası: DEM Parti’den açıklama
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