İşte ABD’deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş!

The Wall Street Journal ekran görüntüsü

Çevrimiçi olarak yayınladığı bir özgeçmişe göre, Accenture'da kıdemli bulut analisti olarak çalışırken Georgia State Üniversitesi'nde bilgisayar-bilgi sistemleri okudu. Görünüşe göre emlak sektöründe çalıştı ve 2018'de Teksas'a geri dönmeden önce kısa bir süre kendi şirketini kurdu. 2019'dan 2021'e kadar Ernst & Young'da bulut danışmanlık yöneticisi olarak çalıştı.

Deloitte'taki dahili profil sayfasında, 2021'den geçtiğimiz sonbahara kadar "kıdemli çözüm uzmanı" olarak çalıştı. İşinde başarılı ve arkadaşları tarafından takdir gören bir çalışandı. Öncesinde ise ABD Ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojisi uzmanı olarak görev yaptı.

ÇOCUKKEN KANUNLARLA BAŞI DERTTEYDİ

Mahkeme kayıtlarına göre Jabbar genç bir adamken kanunlarla başı dertteydi. 2002'de Teksas, Katy'de küçük çaplı hırsızlık suçlamasını kabul ettikten sonra dokuz ay denetimli serbestliğe mahkûm edildi. Üç yıl sonra Beaumont'ta askıya alınmış ehliyetle araç kullanmaktan tutuklandı. İtiraz etmediğini iddia ettikten sonra altı ay denetimli serbestlik aldı.

"ÇOK KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Jabbar'ın Houston'ın kuzey kesimindeki bir apartman kompleksinde eski komşusu olan Marilyn Bradford, Jabbar'ı "çok kendi halinde" olarak tanımladı ve "Hiç de sosyal bir insan değildi" dedi. Yine de 70 yaşındaki emekli, Jabbar'ın kendisine düzenli olarak bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soran ve 2022 civarında taşındığında ona elektrikli süpürgesini, çamaşır makinesini ve kurutma makinesini veren dikkatli bir komşu olduğunu söyledi.

Eski komşusu Bradford. "Her sabah beni gördüğünde, 'Nasılsınız Bayan Marilyn?' diyor, Neler yaşadığını anlayamıyorum." dedi.