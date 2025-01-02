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İşte ABD'deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 11:58 Güncelleme: 02.01.2025 13:03
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İşte ABD’deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş!

ABD'nin New Orleans eyaletinde Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'ne aracıyla saldırı düzenleyen Shamsud Din Jabbar'ın profiline ilişkin detaylar belli oldu. 42 yaşındaki Teksas doğumlu Jabbar'ın 11 Eylül'den sonra Irak ve Afganistan'da savaşanlara verilen Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirildiği ortaya çıktı. İşte Jabbar'ın hikayesinin detayları...

ABD yeni yıla kanlı saldırılarla girerken saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

New Orleans'taki Fransız Mahallesi'nde aracıyla onlarca kişinin bulunduğu Bourbon Caddesi'ne dalan ve 15 kişinin acı şekilde can vermesine sebep olan saldırganın Teksas doğumlu 43 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu belirlendi.

Yetkililere göre Jabbar, polisle girdiği çatışmada öldü ve kamyonette DEAŞ'ın siyah beyaz bayrağı bulundu. Ayrıca kamyonette ve mahallede patlayıcı cihazlar bulundu.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre Jabbar, New Orleans'taki kalabalığın üzerine aracını sürmeden önce Deloitte'ta çalışıyordu, ABD'de orgu gazisi ve 3 çocuk babasıydı.

The Wall Street Journal ekran görüntüsü The Wall Street Journal ekran görüntüsü

Çevrimiçi olarak yayınladığı bir özgeçmişe göre, Accenture'da kıdemli bulut analisti olarak çalışırken Georgia State Üniversitesi'nde bilgisayar-bilgi sistemleri okudu. Görünüşe göre emlak sektöründe çalıştı ve 2018'de Teksas'a geri dönmeden önce kısa bir süre kendi şirketini kurdu. 2019'dan 2021'e kadar Ernst & Young'da bulut danışmanlık yöneticisi olarak çalıştı.

Deloitte'taki dahili profil sayfasında, 2021'den geçtiğimiz sonbahara kadar "kıdemli çözüm uzmanı" olarak çalıştı. İşinde başarılı ve arkadaşları tarafından takdir gören bir çalışandı. Öncesinde ise ABD Ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojisi uzmanı olarak görev yaptı.

ÇOCUKKEN KANUNLARLA BAŞI DERTTEYDİ

Mahkeme kayıtlarına göre Jabbar genç bir adamken kanunlarla başı dertteydi. 2002'de Teksas, Katy'de küçük çaplı hırsızlık suçlamasını kabul ettikten sonra dokuz ay denetimli serbestliğe mahkûm edildi. Üç yıl sonra Beaumont'ta askıya alınmış ehliyetle araç kullanmaktan tutuklandı. İtiraz etmediğini iddia ettikten sonra altı ay denetimli serbestlik aldı.

"ÇOK KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Jabbar'ın Houston'ın kuzey kesimindeki bir apartman kompleksinde eski komşusu olan Marilyn Bradford, Jabbar'ı "çok kendi halinde" olarak tanımladı ve "Hiç de sosyal bir insan değildi" dedi. Yine de 70 yaşındaki emekli, Jabbar'ın kendisine düzenli olarak bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soran ve 2022 civarında taşındığında ona elektrikli süpürgesini, çamaşır makinesini ve kurutma makinesini veren dikkatli bir komşu olduğunu söyledi.

Eski komşusu Bradford. "Her sabah beni gördüğünde, 'Nasılsınız Bayan Marilyn?' diyor, Neler yaşadığını anlayamıyorum." dedi.

Saldırı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar'ın komşularıyla iyi geçindiği, kendi halinde biri olduğu öne sürüldü (AP)Saldırı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar'ın komşularıyla iyi geçindiği, kendi halinde biri olduğu öne sürüldü (AP)

Bradford, "Çocuklarına karşı iyiydi. Hiçbir zaman kimseye karşı haddini aştığını duymadım." diye ekledi.

İKİ KIZI OLDU ABD ORDUSUNDA GÖREVE BAŞLADI

Jabbar da bir aile kurdu ve orduya katıldı. Nakedra Charrlle Jabbar ile evlendi ve çiftin iki kızı oldu. Kayıtlara göre, başlangıçta 2004'te Donanmaya katılmaya çalıştı ancak bir ay sonra ayrıldı. İki yıl sonra Orduya katıldı ve Alaska ve Kuzey Karolina'daki üslerde görev yaptı.

2022'de o zamanki eşinin avukatına gönderdiği umutsuz bir e-postaya göre, son yıllarda çekişmeli bir boşanma ve derin bir çukurda olan mali durumuyla kasvetli bir hal aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği araç (AP)Saldırıyı gerçekleştirdiği araç (AP)

ABD ORDUSUNDAKİ BAŞARISI: BAŞÇAVUŞ RÜTBESİNE TERFİ ETTİ

Ordu kayıtlarına göre Jabbar'ın kayda değer olmayan ama sağlam bir askeri kariyeri vardı. Şubat 2009'da Afganistan'a konuşlandırıldı ve 11 ay görev yaptı. Ordunun sicili hakkında yayınladığı sınırlı bilgilere dayanarak, çatışmada olmadığı anlaşılıyor. 2013'te başçavuş rütbesine terfi etti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, 2015 yılında aktif görevdeki bir asker olarak ordudan ayrılmadan önce, alkollü araç kullanmayla bağlantılı davranışları nedeniyle iki kez disiplin cezasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Daha sonra Deloitte şirketinde kıdemli danışman olarak çalışmaya başladı.

Jabbar'ın ABD ordusunda göreve başladıktan sonra başarılı bir şekilde görevine devam ettiği ifade edildi (AP)Jabbar'ın ABD ordusunda göreve başladıktan sonra başarılı bir şekilde görevine devam ettiği ifade edildi (AP)

AİLE HAYATI İNİŞLİ ÇIKIŞLIYDI

Jabbar'ın mesleki ilerlemesinin ardında inişli çıkışlı bir aile hayatı vardı. 2012'de eşinden ayrıldığında, eşi iki çocuğunun velayetini aldı, Jabbar'ın ise çocuk desteği ödemesi ve onlar için sağlık sigortası sağlaması emredildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, 2020 yılında ikinci eşi Shaneen Jabbar'dan üç yıl sonra boşanma davası açtı ve evliliğin "kişilik çatışması veya anlaşmazlık nedeniyle sürdürülemez" olduğunu belirtti.

KENDİSİNİ İFLAS ETMİŞ OLARAK GÖSTERDİ

Ertesi ay, çift boşanma dilekçesini reddetmek için birlikte hareket etti. Ancak 2021'de Shamsud-Din Jabbar tekrar boşanma davası açtı ve mahkeme ertesi yıl fesih kararı verdi. Mahkemeye sunulan bir bildiride Jabbar, yaklaşık 7.500 dolarlık net gelir ve toplamda yaklaşık 8.960 dolarlık aylık giderlerle kendini iflas etmiş olarak gösterdi.

Texas Emlak Komisyonu'na göre Jabbar, 2023'e kadar eyalette lisanslı bir emlak satış temsilcisiydi. Bu lisans o yılın Şubat ayında sona erdi.

Jabbar'ın New Orleans polisi tarafından etkisiz hale getirildiği son hali (Russia Today)Jabbar'ın New Orleans polisi tarafından etkisiz hale getirildiği son hali (Russia Today)

ABD ORDUSU TARAFINDAN MADALYAYLA ÖDÜLLENDİRİLMİŞ

Jabbar, tanıtım videosunda bir emlak yönetim firması olan Blue Meadow Properties'de çalıştığını söyledi. Şirketin web sitesindeki biyografisinde, Ordu'da "binlerce askere destek hizmetlerinden sorumlu" bir hizmet masası işlettiği yazıyordu.

Afganistan'daki hizmeti nedeniyle Jabbar, 11 Eylül'den sonra sözde teröristlere karşı savaşmak için Irak ve Afganistan'a gönderilenlere verilen Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirildi.

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İşte ABD’deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş! İşte ABD’deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş! İşte ABD’deki New Orleans saldırganının profili! ABD ordusu tarafından Teröre Karşı Küresel Savaş madalyasıyla ödüllendirilmiş!
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