Tarım Kredi'de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL'den satışta
Tarım Kredi Kooperatif Market, 8-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli fırsatlar kataloğunu yayınladı. Temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde indirimler dikkat çekiyor. Çay, tavuk, yoğurt, süt, ayçiçek yağı, sıvı deterjan, kağıt havlu gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta. İşte 8-12 Mayıs tarihleri arasındaki aktüel katalog ve fiyat listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:45