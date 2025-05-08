Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

Tarım Kredi Kooperatifi Market 8-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İndirimlerle dolu bu dönemde, çay, tavuk, köfte, kağıt havlu ve deterjanlar gibi ürünlerde büyük fırsatlar sunuluyor. Alışveriş severler bu fırsatlarla sepetlerini doldurup tasarruf yapma imkanı bulacak. İşte Tarım Kredi'nin yeni aktüel kataloğu...