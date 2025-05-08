Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL'den satışta

Tarım Kredi'de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL'den satışta

Tarım Kredi Kooperatif Market, 8-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli fırsatlar kataloğunu yayınladı. Temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde indirimler dikkat çekiyor. Çay, tavuk, yoğurt, süt, ayçiçek yağı, sıvı deterjan, kağıt havlu gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta. İşte 8-12 Mayıs tarihleri arasındaki aktüel katalog ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:45
Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

Tarım Kredi Kooperatifi Market 8-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İndirimlerle dolu bu dönemde, çay, tavuk, köfte, kağıt havlu ve deterjanlar gibi ürünlerde büyük fırsatlar sunuluyor. Alışveriş severler bu fırsatlarla sepetlerini doldurup tasarruf yapma imkanı bulacak. İşte Tarım Kredi'nin yeni aktüel kataloğu...

Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

TARIM KREDİ'DE MAYIS İNDİRİMLERİ

1 KG Çay 208,90 TL

Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

Tavuk Bonfile Çeşitleri 209,00 TL

Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

Bebek bezi çeşitleri 85,00 TL

Tarım Kredi’de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL’den satışta

Fıstık Ezmesi Çeşitleri 62.50 TL

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