ABD’deki kanlı saldırılarda flaş gelişme! Saldırganların aynı üste çalıştığı ortaya çıktı!

ABD, yeni yılın ilk gününde iki korkunç saldırılarla karşı karşıya kaldı; en kötüsü, Louisiana'da bir adamın eğlenenlerin üzerine sürmesi ve ardından ateş açması sonucu 15 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Polis şüphelinin 42 yaşındaki ABD ordusu gazisi Shamsud Din Jabbar'ın olduğunu tespit etti.

Shamsud Din Jabbar'ın görüntüsü (AP)

Polis tarafından vurularak öldürülen Jabbarın, üzerinde DEAŞ bayrağı bulunmasının ardından kolluk kuvvetleri tarafından tek başına çalışmamış olabileceği düşünülüyor.

İddiaya göre Jabbar saldırıyı gerçekleştirdiğinde üzerinde tam vücut zırhı vardı ve elinde bir saldırı tüfeği vardı.

SADECE BİRKAÇ SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Korkunç saldırıdan sadece birkaç saat sonra, Las Vegas'taki Trump otelinin dışında bir Tesla Cybertruck patladı.

Trump'ın Tower'ın önünde yana Tesla aracının görüntüleri (The Sun)

ABD'de Federal Soruşturma Bürusu (FBI) Polisi, New Orleans'taki saldırı şüphelisi ile Las Vegas'taki Tesla Cybertruck bombacısı arasında birden fazla çarpıcı bağlantı buldu.

ELON MUSK BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Elon Musk, patlamanın "terörle" bağlantılı olduğunu ve olayların birbiriyle bağlantılı olabileceğini iddia etti.

X platformunda Musk "Terör eylemi olma ihtimali yüksek görünüyor" paylaşımında bulundu.

Elon Musk'ın "Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki F-150 intihar bombası Turo'dan kiralanmış. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar." şeklindeki paylaşımı büyük soru işaretlerine yol açtı.

BOMBACI ABD ASKERİ ÇIKTI: İKİ SALDIRGAN DA AYNI ÜSTE GÖREVLİ

Yeni bir rapora göre, Cybertruck şüphelisinin aynı zamanda orduda görev yaptığı ve New Orleans şüphelisiyle aynı üste görev yaptığı ortaya çıktı.

Cybertruck bombacısının, New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ile aynı askeri üste görev yapan 37 yaşındaki ordu gazisi Matthew Livelsberger olduğu açıklandı.

İki ayrı saldırıyı gerçekleştiren Jabbar ile Livelsberger'in aynı üste çalıştığı ortaya çıktı (The Sun)

ARAÇLAR AYNI ŞİRKETTEN KİRALANDI

Daha sonra Musk tarafından ortaya çıkarılan bir diğer bağlantı ise Cybertruck ile Ford kamyonetin aynı şirket tarafından kiralandığını iddia etmesiydi.

"Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki F-150 intihar bombacısı Turo'dan kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar."

New York Times'ın haberine göre kamyon, Houstonlu bir adama kayıtlı ve Teksas plakalı.

New Orleans'ta Jabbar'ın Bourbon Caddesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı araç (AP)

Araç paylaşım uygulaması Turo, kamyonun kendi siteleri üzerinden kiralandığını doğruladı ve şu anda FBI ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

LAS VEGAS POLİSİ: MÜNFERİT BİR OLAY

Las Vegas polisi, iki olay arasındaki olası bağlantıları araştırdıklarını doğruladı ancak patlamanın "münferit bir olay" olduğuna inandıklarını söyledi.

Polis, New Orleans saldırısıyla suçlanan adamın tek başına sorumlu olmadığına inanıyor ve kamuoyundan, yakın zamanda Jabbar ile iletişim kuran varsa ortaya çıkmalarını istiyor.

Trump Tower'ın önünde patlayan Tesla aracı bölgeden kardırıldı (X)

Sorumlu özel ajan yardımcısı Alethea Duncan, "Bilinen ortakları da dahil olmak üzere her ipucunu agresif bir şekilde takip ediyoruz." dedi.

BIDEN: ŞU ANDA RAPOR EDİLECEK BİR ŞEY YOK

Başkan Joe Biden, federal kolluk kuvvetlerinin olayları araştırdığını ve takip ettiğini söyleyerek olasılıktan bahsetti.

Görev süresi dolan başkan, Las Vegas'taki patlamayla ilgili olarak şunları söyledi:

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu (AP)

"Kolluk kuvvetleri ve istihbarat topluluğu da olayı araştırıyor, New Orleans'taki saldırıyla herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Şu ana kadar bu konuda rapor edilecek bir şey yok."