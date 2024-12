Milyarderlerde panik! Musk’ın hedefi olmaktan korkan iş adamları Trump’tan müttefik arayışında!

Dünyanın en zengin adamı, yalnızca X, Tesla ve SpaceX'in de aralarında bulunduğu altı şirketinin federal hükümetle nasıl etkileşim kuracağı konusunda değil, aynı zamanda yeni yönetimin rakiplerine nasıl davranacağı konusunda da önemli bir etkiye sahip olmaya hazırlanıyor.

Musk'ın Trump üzerindeki etkisi, düzenlemeleri azaltma hedefiyle birlikte yöneteceği yeni oluşturulan danışma organı olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı veya "DOGE"nin çok ötesine uzanıyor. Musk seçimden bu yana Trump'ın yanından nadiren ayrıldı.

WSJ, "Musk'ın Rakipleri, Yeni Gücüyle Kendilerini Hedef Alacağından Korkuyor" başlığıyla yayınladığı analizinde Musk'ın Trump üzerindeki etkisini ve milyar dolarlık şirket sahipleri üzerinde oluşturacağı baskıyı inceledi. Analize göre iş adamları Trump yönetiminden bir müttefik bulmak için fırsat kovalıyor.

MUSK'IN İŞİNE YARACAK ADAMLAR KABİNEDE

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye kadar herkesle yaptığı görüşmelere katılan milyarder Musk, Brendan Carr'ın Federal İletişim Komisyonu'na başkanlık etmesi gibi şirketlerini etkileyecek kurumların Trump kabinesinde yer alması için kamuoyunda baskı yaptı.

Amerikalı milyarder Trump'ın kabinesini belirlemede etkili bir isim bir olarak öne çıktı (Reuters)

MİLYARDERLERDE ENDİŞE DALGALARI

Musk'ın Trump'la olan ilişkisi, yıllar içinde Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'u da içeren uzun iş rakipleri listesinde endişe dalgaları yarattı. Musk'ın özel bir vatandaş için benzeri görülmemiş bir güç seviyesine yükselirken, iş dünyasındaki rakipleri, düşmanlıkları beslemeye devam ettiğini gördü.

Elon Musk Trump'ın ekibinde 'Hükümet Verimlilk Bakanı' olarak görev alacak (AP)

"DÜŞMAN EDİNMEK MUSK'A İYİ GELİYOR"

Musk'ın şirketleriyle rekabet eden bir dizi üst düzey yönetici, gücünün eşsiz zirvelere ulaştığı bir zamanda onu yabancılaştırma korkusuyla ona karşı kamuoyunda konuşmaktan çekiniyor. Musk ile çalışan kişiler, onun düşman edinme fikrinden enerji aldığını söylüyor.

Trump, siyasi düşmanlarına karşı "intikam" almak için federal gücü kullanma vaatleriyle Beyaz Saray'a geldi. Musk kariyeri boyunca, mahkemeler aracılığıyla ve X'teki 200 milyon takipçisiyle peşine düştüğü uzun bir algılanan düşman listesiyle benzer bir intikam yemini içti.

Analizde ʺDüşman edinmek Elon Musk'a iyi geliyorʺ ifadeleri yer aldı. (SkyNews)

"Bazen düşmanlarımın listesinin çok kısa olduğunu düşünüyorum" diye tweet atan Musk, daha sonra şu ifadelerle devam etti:

"Düşmanlarımla dolu büyük bir mezarlık var. Buna bir şey daha eklemek istemiyorum ama başka seçeneğim olmazsa eklerim."

SAM ALTMAN MUSK'IN KAPISINI AŞINDIRMA YOLUNDA

WSJ'ye göre Amerikalı girişimci ve OpenAI CEO'su Sam Altman, Trump'ın çevresindeki arkadaşları ve iş ortaklarıyla iletişim halindeydi; bunlar arasında Trump'ın damadı Jared Kushner ve kardeşi Josh Kushner da vardı fakat şimdiye kadar pek bir şey işe yaramadı. Altman'ın bazı bağlantıları, Musk'ın ne kadar hoşuna gitmeyeceğini bildikleri için onun Musk'la görüşme ricalarını iletmekte tereddüt etti.

OpenAI CEO'su Sam Altman

TİCARET BAKANI LUTHNİCK'E RİCALAR

Toplantıya aşina olan kişilerin WSJ'ye aktardığına göre on haftalarda Altman, başkan seçilenin geçiş ekibinin eş başkanı Howard Lutnick ile bir toplantı ayarlaması için ortak bir arkadaşından rica etti, Lutnick, Trump'ın en yakın danışmanlarından biri ve aynı zamanda Musk'a da yakın. Palm Beach'teki bir toplantıda Altman, OpenAI'nin büyük veri merkezleri inşa ederek ve çok sayıda işe alım yaparak ABD'de yapmayı planladığı yatırımları övdü.

Lutnick, o zamandan beri Trump'ın yapay zeka düzenlemelerini denetleyen Ticaret Bakanlığı'nın başına getirdiği kişi oldu.

Elon Musk ve Sam Altman (Reuters)

BİLL GATES DE 'DÜŞMANLAR LİSTESİNDE'

Bill Gates, Tesla hissesine kısa bir bahis koyduğunda, elektrikli otomobillerdeki fazlalığın Musk'ın otomobil şirketinin fiyatını düşüreceğine bahse girdiğinde düşmanlar listesine girdi.

Bill Gates( Reuters)

MARK ZUCKERBERG'E KAFES DÖVÜŞÜ İÇİN MEYDAN OKUDU

Geçtiğimiz yıl, Facebook'un kurucu ortağı Meta'nın Musk'ın X'ine rakip olacak bir platform olan Threads'i tanıtmasının ardından, Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü, karma dövüş sanatları yarışması için meydan okudu . İkili aylarca birbirlerine hakaret ederek birbirlerinin peşini bırakmadı ancak Musk'ın ameliyat olması gerekebileceğini söylemesinin ardından karşılıklı meydan okumalar bir süreliğine son buldu.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg (Reuters)

Musk, Trump kampanyasına ağırlığını koyarken, Mayıs ayında rekabeti yeniden canlandırdı. X'te Zuckerberg için "Onunla her yerde, her zaman, her kurala uyarak dövüşmeyi teklif ettim ama duyduğum tek şey cırcır böcekleri..." diye yazdı.

MARK CUBAN'DAN GERİ VİTES

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in vekili olan milyarder Mark Cuban, kampanya sırasında Musk ile sık sık tartıştı ancak Trump'ın zaferinden sonra hem Trump'ı hem de Musk'ı X için tebrik etti. "Adil ve dürüst bir şekilde kazandınız." diye yazdı.

Mark Cuban (Reuters)

BEZOS UZUN SÜREDİR DÜŞMAN

Amazon.com kurucusu Jeff Bezos da uzun süredir Musk için bir düşmandı. İki iş adamı, yıllar boyunca Forbes milyarderler listesinde birincilik için mücadele etti.

Musk şu anda Bezos'un 223 milyar dolarına kıyasla yaklaşık 330 milyar dolarla zirvede olan SpaceX şirketi üzerinden uzay fırlatmaları için de rekabet ediyor.

MUSK BEZOS'UN ŞİRKETİNİ TİYE ALDI

2021'de Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, SpaceX'in NASA ile ajansın aya dönüşü için bir iniş aracı geliştirmek üzere yaptığı 2,9 milyar dolarlık sözleşmeye itiraz etti. Musk, X'te bununla ilgili bir hikayeye "Yörüngeye çıkarılamıyor lol" diyerek yanıt verdi. Musk ayrıca, şirketin çevresel endişeler nedeniyle FAA'ya bazı sahalarda SpaceX fırlatmalarını sınırlaması için dilekçe vermesinin ardından Bezos'un roket şirketine "Sue Origin" adlı yeni bir takma ad verdi.

Jeff Bezos (Reuters)

TRUMP ETKİSİ

Bazıları Musk'ın Trump'a olan yeni yakınlığının, bu rekabeti teknoloji devinin lehine olacak şekilde büyütebileceğinden endişe ediyor.

Otomobil şirketi yetkilileri ve danışmanları, göreve gelen Trump yönetiminin Tesla'yı nasıl kayırabileceğini yakından takip ettiklerini söylüyor.

Meta'ya bağlı Facebook ve Alphabet'e bağlı Google şirketlerinin yöneticileri, Musk'ın şirketlerine daha agresif düzenlemeler getirmeye çalışabileceğinden, örneğin üzerlerine daha fazla antitröst önlemi koyabileceğinden kaygı duyuyor.

TRUMP'TAN O İSİMLERE TAKMA İSİM

Musk'ın rakiplerinden bazıları da geçmişte Trump ile sorun yaşayacak kadar talihsiz. Göreve gelen başkan Zuckerberg'e "Zuckerschmuck" ve Facebook'a "Halkın Düşmanı" demiş, Bezos'a "Jeff Bozo" demiş ve Amazon'u tekel olarak adlandırmıştı.

Elon Musk, Donlad Trump ve diğer üst düzey diplomatlar (Reuters)

Şirketi Trump'ın hesabını 6 Ocak'ta askıya alan Zuckerberg, bu dönemde bir adayı desteklemeyi reddetti. Ve Ekim ayında Bezos, Washington Post'un Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için desteklemesini geri çekti. İkisi de daha sonra Trump'ı tebrik etti.

MUSK SEÇİMDEN SONRA DA BEZOS'UN PEŞİNİ BIRAKMADI

Musk, seçimden kısa bir süre sonra X'te Bezos'un peşini bırakmadı. "Bu gece Mar-a-Lago'da Jeff Bezos'un herkese @realDonaldTrump'ın kesinlikle kaybedeceğini, bu yüzden tüm Tesla ve SpaceX hisselerini satmaları gerektiğini söylediğini öğrendim" ve gülen bir el-ağız emojisi ekledi. Bezos, gönderiye bunun doğru olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Jeff Bezos (AP)

Trump'ın zaferi kesinleştikçe, Musk'ın rakipleri, Trump'ın yakın çevresiyle bir arka kanal bulup onunla ve teknoloji devi ile ilişkilerini düzeltmeyi umarak, başkan seçilen kişiyle bağlantıları olan lobi şirketlerini işe almak için acele ediyorlar.

ALTMAN VE MUSK: EN ALEVLİ REKABET

Google'a karşı kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak OpenAI'yı kuran Musk ve Altman, Musk'ın şirketin kontrolünü ele geçirme teklifinin, birincil fon sağlayıcısı olmasına rağmen, 2017 yılında reddedilmesinin üzerine yollarını ayırdı.

Sam Altman ve Elon Musk

Musk, kısa bir süre sonra kâr amacı güden bir kol başlattı ve Microsoft'tan büyük bir yatırım aldı.

Musk, Ekim ayında Tucker Carlson'a verdiği bir röportajda , "OpenAI'ye güvenmiyorum. Sam Altman'a güvenmiyorum. Ve dünyanın en güçlü yapay zekasının güvenilir olmayan biri tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

MUSK'IN DÜŞMAN LİSTESİ DAHA DA UZAYACAK

Musk, açtığı davada Altman'ın kendisini kandırarak OpenAI'yi kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak finanse ettiğini, ancak kâr amacı gütmeyen misyonuna ihanet ederek onu geleneksel bir kâr amacı güden şirkete dönüştürmeyi amaçladığını iddia ediyor.

Elon Musk (AFP)

Musk, Trump'la olan yeni görevinin önümüzdeki aylarda daha da fazla düşman yaratmasını beklediğini söyledi.

Musk bu ayın başlarında X'te "Gerçekten de bu sıkıcı bir iş olacak, çok düşman edineceksiniz ve tazminat sıfır olacak." diye yazdı . "Ne harika bir anlaşma!" diye ekleyen Musk, ardından çok fazla gülen bir emoji bıraktı.