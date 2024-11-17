Elon Musk Zelenskiy’i böyle ti’ye aldı: Onun espri anlayışı harika!

ABD'de seçim kampanyası süresince dünyadaki savaşları bitireceğine diar vaatlerde bulunan Donald Trump'ın ikinci döneminde dış politikasını nasıl şekillendireceği en çok merak edilen konu başlığı olurken Trump'a yakın isimler, izlenecek politikalarla ilgili mesajlar veriyor.

Seçim kampanyası süresince Donald Trump'a koşulsuz destek veren ve kabinede Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görev alacak olan Elon Musk, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Batılı ülkelerden380 milyon dolar yardım alan Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy'nin "Biz özgür bir ülkeyiz." sözlerini tiye aldı.

Volodimir Zelenskiy Urayna radyosuna röportaj verdi ve Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu

"TRUMP BİZE OTUR VE DİNLE DİYEMEZ"

Ukrayna Radyosu'na konuk olan Zelenskiy'e, Trump'ın "Ben başkan olduğumda herkes müzakere masasına oturacak" sözleri hatırlatıldı. Zelenskiy ise moderatöre, "Size öyle mi geldi, bana hiç öyle gelmedi. Biz bağımsız bir ülkeyiz, bağımsız Ukrayna'yız. Ve bana öyle geliyor ki, bu savaş sırasında hiçbir Avrpa Birliği ülkesi, Trump, Biden, kimse bize 'otur ve dinle' diyemez. Biz böyle bir ülke olduğumuz için değil, hiçbir bağımsız ülkeye böyle davranılmaz. Çünkü zaten bugün bunun için savaşıyorum, kimse bize bunu demesin diye." şeklinde konuştu.

ELON MUSK, ZELENSKIY'İ ALAYA ALDI

Elon Musk ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerini alaya aldı. Musk, Zelenskiy'nin açıklamalarını "Onun espri anlayışı harika" şeklinde yorumladı. Paylaşımında ayrıca 2021 yılında BBC'de yayınlanan bir haberi de ekledi. Haberde, "Üç yıl önce seçildiğinde siyasetle hiçbir deneyimi olmayan komedyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir anda ikna edici bir savaş lideri olarak ortaya çıktı" ifadeleri yer alıyordu.

Elon Musk, Zelenkiy'nin açıklamalarını soyal medya hesabı üzerinden tiye aldı

Musk'ın bu paylaşımına, Zelenskiy'le dalga geçtiği yönünde yorumlar yapıldı.