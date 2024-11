Dışişleri Bakanı Fidan: Esad ’normalleşmeye’ hazır değil

Geçtiğimiz günlerde Londra'da İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşmeden terör örgütü konusunda ABD ile yapılan görüşmelere, İsrail'in saldırılarından Rusya-Ukrayna savaşına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasında sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair Astana süreci mutabakatları neticesinde rejim ile muhalefet arasında dondurulmuş bir savaş ortamı oluşturulduğuna dikkat çekti.

Fidan "Türkiye, bu çatışmasızlık ortamında rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeveyi oluşturmalarını görmek istiyor. Rejimin, muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlaması önemli." dedi.

'Temas' ve 'Konuşma'nın ayrı yöntemler olduğunu belirten Fidan, Suriye açısından, sahici bir konuşmanın Suriyeli muhaliflerle olması gerektiğini vurguladı. Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail'in Suriye'ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye'yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez."

ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ TERÖR ÖRGÜTLERİ

Türkiye için hassas olan ana hususun Suriye topraklarının üçte birini ABD desteğiyle işgal eden PKK/YPG terör örgütünün bölgeden temizlenmesi olduğunu dile getiren Fidan, Amerikalı muhataplarıyla yaptıkları her görüşmede terörü bitirmeleri gerektiğini hatırlattıklarını söyledi.

Fidan "Bunu karşılıklı görüşüyor hale gelmemiz, nispi de olsa bir mesafe alındığının göstergesi olarak yorumlanabilir" dedi.

"NETANYAHU MÜZAKERE MASASINI OYALIYOR"

Dünya bir yandan ABD seçimlerini takip ederken İsrail'in Orta Doğu'da başlatmış olduğu soykırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, Netahyahu'nun her defasında masaya yeni şartlar koyduğunu belirttti. "Bu durumu Netanyahu'nun kafasındaki askeri hedeflere varabilmek için müzakereleri zaman kazanma aracı olarak kullandığını" dile getiren Fidan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz başından beri ateşkesi kuvvetli şekilde desteklemekle beraber görüştüğümüz taraflara, Netanyahu'nun zaman kazanmak için ateşkes masasını oyalamakta olduğunu söylüyorduk. Gelinen aşamada, ateşkes müzakerelerinde bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ancak HAMAS bakımından burada önemli olan, İsrail'in eylemlerini geri dönüşü olmaksızın değiştirecek bir süreci mümkün kılabilecek şekilde ateşkese varılmasıdır."

ABD SEÇİMLERİ İSRAİL'E NASIL YANSIYACAK?

Fidan, ABD seçimlerinden çıkacak sonuçlara göre Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacılık stratejisinin artabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca Fidan İsrail'in planladığı temel senaryoya da değindi. Fidan, İsrail'in temel hedefinin esasen Filistinlileri Gazze'den Mısır'a, Batı Şeria'dan Ürdün'e sürmek olduğunu belirtti. Fidan, "Bu senaryo bölgeyi daha da büyük bir istikrarsızlık içine sürükleyecektir." dedi ve şöyle devam etti:

"İsrail, ABD seçimlerinden sonra askeri misilleme ile yetinmek istemeyebilir. Netanyahu, İran'ın nükleer kabiliyetlerini ortadan kaldırma yönünde adımlar atabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, çatışmanın başka ülkelere sıçrama ihtimali de artar."

İran İsrail geriliminde Türkye'nin rolüne de değinen Fidan, Türkiye'nin, bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini vurguladı. Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ise şöyle ifade etti:

"Biz süreç içerisinde ABD kanalıyla İsrail'e doğrudan yaptığımız görüşmelerde ise İran'a gerekli mesajları iletmek suretiyle gerginliğin daha fazla tırmanmaması için üzerimize düşeni yaptık."

"FETÖ FAALİYET YÜRÜTME POTANSİYELİNİ YİTİRDİ"

Fidan, FETÖ terör örgütüne ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Örgütün artık çöküş sürecine girdiğini ifade den Fidan, örgütün Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet yürütme potansiyelini yitirdiğini dile getirdi.

ABD'nin oradaki örgüt üyelerini iade etmesi gerektiğini kaydeden Fidan "Blinken'a da ABD topraklarında gerekli kanunların da devreye sokularak örgütün Türkiye aleyhine çalışmalarının önlenmesi gerektiğini söyledim.Terör örgütünün elebaşının ölmesiyle artık bir devrin sona erdiği söylenebilir." ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN 'DOST ACI SÖYLER' MESAJI

Rusya ve Ukrayna arasında ortak zemin arayışlarının devam etmekte olduğunu anlatan Hakan Fidan, iki tarafın da süreçten kaybeden olarak çıkmış görünmek istemediğini söyledi. 'Dost acı söyler' dedi ve ekledi:

"Her iki tarafla da özel ilişkilerimiz var. Her iki tarafı da dinlemekten kaçınmıyoruz. Ancak dost acı söyler. Biz de bunu yapıyoruz. Savaşa Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde adil bir çözüm bulunması lazım. Her iki taraftaki yorgunluk, 2025'te yeni bir durum ortaya çıkmasını sağlayabilir. Durumu göreceğiz."

BRICS ZİRVESİ'NDE ÜYELİK DAVETİ OLMADI

Son olarak BRICS Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, Kazan'daki zirvede yeni üyeliklerle ilgili bir davet olmadığını açıkladı. Fidan sözlerine şöyle son verdi:

"Kurumsal bir yapısı olmayan BRICS, bu konuda nasıl ilerleyeceğini henüz netleştirmiş değil. Yeni üyeler alarak genişleyecek mi? Yoksa ortak üye şeklinde farklı bir yöntem mi benimseyecekler? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz."