BBC'den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, kısa süre önce yayımladığı bir belgeselde terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptı. "Yasak Bölge: Türkiye neden Irak'ın içine askeri üsler kuruyor?" başlıklı belgeselde, Kuzey Irak'taki Türk askeri varlığı sorgulandı; Türkiye, açıkça "işgalci" olarak gösterildi. Belgeselde, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden biriyle yapılan röportaj da dikkat çekti. BBC'nin yaklaşımı, Ankara'ya yönelik ithamlarla ve Türkiye karşıtı bir anlatımla şekillendi.