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BBC'den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, kısa süre önce yayımladığı bir belgeselde terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptı. "Yasak Bölge: Türkiye neden Irak'ın içine askeri üsler kuruyor?" başlıklı belgeselde, Kuzey Irak'taki Türk askeri varlığı sorgulandı; Türkiye, açıkça "işgalci" olarak gösterildi. Belgeselde, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden biriyle yapılan röportaj da dikkat çekti. BBC'nin yaklaşımı, Ankara'ya yönelik ithamlarla ve Türkiye karşıtı bir anlatımla şekillendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:15
BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

BBC, belgeselinde Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonları tartışmaya açtı. Terör örgütüne karşı yapılan askeri müdahaleleri, "gizli bir çatışma bölgesi" şeklinde tanımlayan yayın kuruluşu, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki üslerini "yasak bölge" olarak niteledi. Bu alanlarda Türkiye'nin giderek daha fazla kontrol sağladığını iddia etti.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

PKK'ya temize çıkarma çabası

BBC, uydu görüntüleri kullanarak hazırladığı araştırmasında Türkiye'nin Kuzey Irak'taki üslerini harita üzerinde gösterdi.

Belgeselde, Türkiye'nin terörle mücadelesi "askeri işgal" olarak lanse edildi; Türkiye'nin bölgede binlerce kilometrekarelik alanı fiilen kontrol ettiği öne sürüldü.

Bu anlatım, terörist unsurların hedef alınmasını gölgelemeye yönelik bir çaba olarak değerlendirildi.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

Siviller üzerinden suçlama girişimi

Belgesel ekibi, Türk üslerinin bulunduğu bölgeye giderek, burada sivillerin zarar gördüğünü iddia etti. Bu şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdahale hakkı sorgulanmaya çalışıldı.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

Yayın, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmayı hedefledi.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

IKBY'ye yönelik suçlamalar

Belgeselde yalnızca Türkiye değil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de hedef alındı. Türkiye ile iş birliği içinde hareket ettiği öne sürülen IKBY'nin, Ankara'nın bölgedeki etkisini artırmasına yardım ettiği iddia edildi.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

PKK yöneticisine mikrofon uzatıldı

Belgeselin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise, PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zübeyir Aydar ile yapılan röportaj oldu.

BBC, terör örgütünün propagandasına alan açarak Aydar'a, "PKK'nın Türk saldırılarında ölen sivillerden sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

Aydar, bu soruya, "PKK'nın hataları olabilir ama bu, Türkiye'nin saldırılarını haklı çıkarmaz." şeklinde cevap verdi.

BBC’den skandal belgesel: Türkiye’yi hedef aldı, PKK’yı akladı

BBC ekibi ayrıca, bölgedeki halkın PKK'yı istemediği ve bu varlığın Türkiye'nin askeri müdahalesini tetiklediğini belirterek bu konuda da Aydar'ın görüşünü aldı.

Aydar ise buna karşılık olarak, "Özgürlük istiyorsanız, bedelini göze almalısınız." diyerek örgütün söylemlerini yineledi.