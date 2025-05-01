CHP'nin polis nefretinin en net görüntüleri A Haber'de! Başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürdü
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” şeklindeki iddiaları yalanladı. Tunç, 'Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.' ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüsle görevli polis memurunun dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren CHP otobüsü şoförünün bir başka en net görüntüleri A Haber ekranlarına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürerek cana kastettiği görülüyor.
23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü olan şahıs 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka araç ile Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin 'dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü.
Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi oldu.
CHP'NİN POLİS NEFRETİNİN EN NET GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE
Otobüsle görevli polis memurunun dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren CHP otobüsü şoförünün en görüntüleri A Haber ekranlarına yansıdı.
Görüntülerde otobüs şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine otobüsü sürerek cana kastettiği görülüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.
Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.
CHP ALGI PEŞİNDE
CHP algı operasyonlarına devam ederken CHP İletişim isimli X hesabı tarafından yapılan paylaşım ise "Zıvanadan çıkmış iktidar aklı, acaba otobüslerimizi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edebilir mi?" şeklinde bir provokasyona soyundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı. Bulut, paylaşımında "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclis'e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddiaları yalanladı.
"HUKUKEN DE VİCDANEN DE KABUL EDİLEMEZ"
Otobüs şoförü G.G'nin görevli polis memurlarının "dur" ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince G.G'ye "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin uygulandığını belirtti.
Kimsenin bir polis memurunun üzerine araç sürme, "dur" ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı olmadığını vurgulayan Tunç, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak, hukuken de vicdanen de kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil, provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Tunç, paylaşımında, CHP otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi. Kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.
CHP'nin algısına bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde geldi. DMM, şu ifadelere yer verdi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi" iddiası doğru değildir.
CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için değil, "görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.
Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
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