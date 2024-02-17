Terör devleti İsrail'in alçak vahşeti! El-Emel Hastanesi'nde alıkonulan 2 doktora işkence: Fotoğraflar ortaya çıktı...
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, vahşete her geçen gün yenisi ekleniyor. Katil ordusu El-Emel Hastanesi'nde alıkoyduğu 2 doktora alçakça işkence uyguladı. Filistin Kızılayı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaparak, vahşetin fotoğraflarını yayınladı.
Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Emel Hastanesinde alıkoyduğu 2 doktora uyguladığı işkencenin fotoğraflarını yayımladı.
These images show the brutality with which the Israeli occupation forces treated two doctors whom they arrested a week ago from Al-Amal Hospital, subjected to torture, beating, and humiliation before being released yesterday.— PRCS (@PalestineRCS) February 17, 2024
The Israeli occupation continues to arrest 12 PRCS… pic.twitter.com/CKI3NyNI7C
Filistin Kızılayı, abluka altındaki bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail'in sağlık çalışanlarına uyguladığı şiddete ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşgalci İsrail'in bir hafta önce El-Emel Hastanesinde alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı 2 Filistinli doktorun yüzleri dahil vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan işkence izlerinin paylaşıldığı açıklamada, bu fotoğrafların İsrail'in işkence, dayak ve aşağılamaya maruz bıraktığı doktorlara uyguladığı vahşeti gösterdiği vurgulandı.
Filistin Kızılayının 12 üyesinin hala İsrail tarafından tutulduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerden 7'sinin ise El-Emel Hastanesinde geçen hafta alıkonulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Filistin Kızılayının akıbeti bilinmeyen ekibinin güvenliği nedeniyle derin endişeleri ifade edilirken, uluslararası topluma da alıkonulanların derhal serbest bırakılması ve Kızılay ekibine koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin kapılarında konuşlandığı ve tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı belirtilmişti.
Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulanmıştı.
Filistin Kızılayı, geçen hafta yaptığı açıklamada da İsrail askerlerinin, Emel Hastanesindeki ambulansların anahtarlarını çaldığını duyurmuştu.
ON BİLERCE MASUMU KATLETTİLER
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.
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