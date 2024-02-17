Terör devleti İsrail’in alçak vahşeti! El-Emel Hastanesi’nde alıkonulan 2 doktora işkence: Fotoğraflar ortaya çıktı...

ON BİLERCE MASUMU KATLETTİLER

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.