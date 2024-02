Terör devleti İsrail’in alçak vahşeti! El-Emel Hastanesi’nde alıkonulan 2 doktora işkence: Fotoğraflar ortaya çıktı...

Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Emel Hastanesinde alıkoyduğu 2 doktora uyguladığı işkencenin fotoğraflarını yayımladı.

These images show the brutality with which the Israeli occupation forces treated two doctors whom they arrested a week ago from Al-Amal Hospital, subjected to torture, beating, and humiliation before being released yesterday.

The Israeli occupation continues to arrest 12 PRCS… pic.twitter.com/CKI3NyNI7C