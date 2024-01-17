ABD, Husileri saldırılar nedeniyle "terör örgütleri" listesine aldı!







Sullivan, "ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi." ifadesini kullanarak, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti.

Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.